Съезд СДПГ отверг ввод в эксплуатацию «Северных потоков»1
- 29.06.2025, 20:50
Берлин будет выступать против возобновления любых поставок природного газа из России.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на проходящем в Берлине съезде выступила «против возобновления любых поставок природного газа из России по газопроводам «Северный поток» (СП) и «Северный поток - 2» (СП-2). Согласно принятому в воскресенье, 29 июня, решению, делегаты отклонили соответствующие предложения «со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Республиканской партии США», передает DW.
«Правление СДПГ и фракции СДПГ на земельном, федеральном и европейском уровнях в своих действиях будут руководствоваться этим решением», - говорится в документе, которое приводит агентство AFP. Решение было принято в конце съезда подавляющим большинством голосов - только один человек проголосовал против, несколько воздержались.