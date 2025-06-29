Съезд СДПГ отверг ввод в эксплуатацию «Северных потоков» 1 29.06.2025, 20:50

Берлин будет выступать против возобновления любых поставок природного газа из России.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на проходящем в Берлине съезде выступила «против возобновления любых поставок природного газа из России по газопроводам «Северный поток» (СП) и «Северный поток - 2» (СП-2). Согласно принятому в воскресенье, 29 июня, решению, делегаты отклонили соответствующие предложения «со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Республиканской партии США», передает DW.

«Правление СДПГ и фракции СДПГ на земельном, федеральном и европейском уровнях в своих действиях будут руководствоваться этим решением», - говорится в документе, которое приводит агентство AFP. Решение было принято в конце съезда подавляющим большинством голосов - только один человек проголосовал против, несколько воздержались.

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