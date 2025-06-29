Украина синхронизировала с ЕС два пакета санкций против России

Украина синхронизировала с ЕС два пакета санкций против России1
- 29.06.2025, 21:05
Об этом сообщил Зеленский.
Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 29 июня.
«Наши институты начали выполнять решение СНБО по синхронизации европейских и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС. Теперь это также будут на 100% санкции Украины. Сегодня я утвердил это», — сказал Зеленский.
Кроме этого, по словам президента, Украина полностью синхронизирует европейские санкции против Ирана.
«Мы продолжим всю эту работу по синхронизации. Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов. Санкции мира против России — это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал», — подчеркнул Зеленский.