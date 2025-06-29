закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина синхронизировала с ЕС два пакета санкций против России

1
  • 29.06.2025, 21:05
Украина синхронизировала с ЕС два пакета санкций против России

Об этом сообщил Зеленский.

Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 29 июня.

«Наши институты начали выполнять решение СНБО по синхронизации европейских и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС. Теперь это также будут на 100% санкции Украины. Сегодня я утвердил это», — сказал Зеленский.

Кроме этого, по словам президента, Украина полностью синхронизирует европейские санкции против Ирана.

«Мы продолжим всю эту работу по синхронизации. Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов. Санкции мира против России — это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал», — подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип