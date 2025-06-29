ПСЖ разгромил клуб Месси и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира 29.06.2025, 21:14

Матч в Атланте завершился со счетом 4:0.

«Пари Сен-Жермен» уверенно победил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Матч в Атланте (штат Джорджия) завершился со счетом 4:0. Дубль оформил Жоау Невеш (6-я и 39-я минуты), еще один гол на счету Ашрафа Хакими (45+3).

На 44-й минуте мяч влетел в ворота «Интер Майами» от его защитника Томаса Авилеса.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями против бывшего клуба не отметился.

Следующий соперник ПСЖ определится в матче мюнхенской «Баварии» и бразильского «Фламенго» (начало в 23:00 по Минску).

Месси выступал за ПСЖ в 2021-2023 годах, дважды выиграл с ним чемпионат Франции и один раз — Суперкубок.

Клубный чемпионат мира впервые проводится с участием 32 команд.

ПСЖ является главным претендентом на победу — по версии статистической платформы Opta, его шансы на трофей составляют почти 23%.

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