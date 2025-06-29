ВСУ взяли под контроль острова на Херсонщине 29.06.2025, 21:36

Украинские воины успешно отбивают атаки российских оккупантов.

Украинские защитники удерживают контроль над подавляющим большинством островов в пойме Днепра в Херсонской области и успешно срывают попытки россиян высадиться на эти территории. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

«Островная зона в подавляющем большинстве находится под контролем Сил обороны Украины. Противник несколько дней подряд пытался высадиться в южной зоне - там, где острова Нестрига, Козулиский, Забич. Он пытался только высадиться, я уже не говорю о том, что может и имел целью какое-то захват плацдарма - все эти попытки его были безуспешными», - отметил Волошин.

У Антоновских мостов россияне также пытаются продвигаться, однако, также безрезультатно, поскольку Силы обороны Украины уничтожают врага.

Основная цель врага на этом направлении - эвакуация потерь и попытки поддержать логистику своих подразделений, которые сейчас находятся на херсонском направлении, потому что Силы обороны не дают им действовать и воплощать свои планы в жизнь.

Волошин добавил, что сейчас армия РФ сосредотачивает силы для штурмов малыми группами.

«Враг сосредотачивает много такой пехоты, чтобы эти штурмовые действия продолжались постоянно, чтобы были штурмы высокой интенсивности. Кроме того, по данным нашей разведки, противник перебросил туда… дополнительный полк… Но я хочу вас заверить, что полк - это не очень много для того, чтобы проводить какие-то серьезные масштабные наступательные действия. Проще говоря, мы его также уничтожим, как и остальные российские подразделения», - отметил представитель.

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