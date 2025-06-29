В МИД Украины Путина ткнули носом в «патологическую ложь» 29.06.2025, 22:02

Раньше диктатор РФ не был против расширения НАТО.

Российская пропаганда годами оправдывает войну против Украины «угрозой расширения НАТО», однако архивные заявления самого Владимира Путина разбивают этот миф, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Российская ложь о расширении НАТО как «причине» агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно, если сравнить ее со словами самого Путина от 2004 года. Архив Кремля разоблачает лицемерие», - написал он в соцсети Х.

По словам Тихого, 8 апреля 2004 года Путин приветствует генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: «Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для собственной безопасности». Тихий добавил, что Путин также надеялся, что расширение НАТО «укрепит доверие в Европе и во всем мире».

«Перенесемся в сегодняшний день, и тот же Путин говорит о том, что Россия «обманута» расширением НАТО, которое, вероятно, представляет «угрозу» для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну», - отметил спикер МИД.

По его словам, любимая пропагандистская сказка России об «обещаниях» НАТО Москве в 1990 году не двигаться на восток также неоднократно опровергалась, в частности Горбачевым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com