закрыть
3 июня 2025, вторник, 0:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кароль Навроцкий сделал первое заявление после победы на президентских выборах в Польше

1
  • 3.06.2025, 0:00
  • 1,354
Кароль Навроцкий сделал первое заявление после победы на президентских выборах в Польше

Он заявил, что будет достойно представлять страну на международной арене.

Кароль Навроцкий, который победил на президентских выборах в Польше, сделал первое заявление. Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что будет достойно представлять страну на международной арене.

«Спасибо за каждый голос, который вы отдали за меня, за каждое доброе слово и жест. За все высказывания поддержки в этой чрезвычайно сложной битве за Польшу. Мы победили вместе ради нашей любимой Родины», — обратился Навроцкий к своим гражданам в соцсети Х в понедельник, 2 июня.

Он отметил, что все время в течение избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за рубежом.

По словам Навроцкого, его победа на выборах говорит о том, что поляки хотят жить в безопасной и экономически сильной стране, которая «имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях», а также «заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю».

«Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту», — подчеркнул Навроцкий.

1 июня в Польше состоялся второй тур выборов президента, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров