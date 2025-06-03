Кароль Навроцкий сделал первое заявление после победы на президентских выборах в Польше 1 3.06.2025, 0:00

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Он заявил, что будет достойно представлять страну на международной арене.

Кароль Навроцкий, который победил на президентских выборах в Польше, сделал первое заявление. Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что будет достойно представлять страну на международной арене.

«Спасибо за каждый голос, который вы отдали за меня, за каждое доброе слово и жест. За все высказывания поддержки в этой чрезвычайно сложной битве за Польшу. Мы победили вместе ради нашей любимой Родины», — обратился Навроцкий к своим гражданам в соцсети Х в понедельник, 2 июня.

Он отметил, что все время в течение избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за рубежом.

По словам Навроцкого, его победа на выборах говорит о том, что поляки хотят жить в безопасной и экономически сильной стране, которая «имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях», а также «заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю».

«Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту», — подчеркнул Навроцкий.

1 июня в Польше состоялся второй тур выборов президента, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.

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