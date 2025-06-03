Кароль Навроцкий сделал первое заявление после победы на президентских выборах в Польше

Кароль Навроцкий сделал первое заявление после победы на президентских выборах в Польше1
- 3.06.2025, 0:00
- 1,354
Он заявил, что будет достойно представлять страну на международной арене.
Кароль Навроцкий, который победил на президентских выборах в Польше, сделал первое заявление. Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что будет достойно представлять страну на международной арене.
«Спасибо за каждый голос, который вы отдали за меня, за каждое доброе слово и жест. За все высказывания поддержки в этой чрезвычайно сложной битве за Польшу. Мы победили вместе ради нашей любимой Родины», — обратился Навроцкий к своим гражданам в соцсети Х в понедельник, 2 июня.
Он отметил, что все время в течение избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за рубежом.
По словам Навроцкого, его победа на выборах говорит о том, что поляки хотят жить в безопасной и экономически сильной стране, которая «имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях», а также «заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю».
«Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту», — подчеркнул Навроцкий.
1 июня в Польше состоялся второй тур выборов президента, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.