Как Дональд Трамп отреагировал на украинскую операцию «Паутина»
- 3.06.2025, 1:07
В Белом доме дали ответ.
Военна РФ в Украине должна завершиться, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя реакцию американского президента Дональда Трампа на удары беспилотников ВСУ по российским аэродромам.
«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста об отношении Трампа к ударам.
«Президент хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке», — добавила Ливитт.