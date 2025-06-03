Как Дональд Трамп отреагировал на украинскую операцию «Паутина» 3.06.2025, 1:07

В Белом доме дали ответ.

Военна РФ в Украине должна завершиться, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя реакцию американского президента Дональда Трампа на удары беспилотников ВСУ по российским аэродромам.

«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста об отношении Трампа к ударам.

«Президент хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке», — добавила Ливитт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com