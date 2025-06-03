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Как Дональд Трамп отреагировал на украинскую операцию «Паутина»

  • 3.06.2025, 1:07
Как Дональд Трамп отреагировал на украинскую операцию «Паутина»

В Белом доме дали ответ.

Военна РФ в Украине должна завершиться, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя реакцию американского президента Дональда Трампа на удары беспилотников ВСУ по российским аэродромам.

«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста об отношении Трампа к ударам.

«Президент хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке», — добавила Ливитт.

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