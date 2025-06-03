Гвардиола назвал «своих» претендентов на «Золотой мяч» 3.06.2025, 2:59

Известный испанский специалист выделил Дембеле и Ямаля.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением относительно «Золотого мяча».

Испанский специалист отметил, что на главную индивидуальную награду могут претендовать Усман Дембеле из «ПСЖ» и Ламин Ямаль из «Барселоны».

«Я не знаю, будет ли Ямаль играть в центре или останется на фланге - там он тоже неудержим. Давайте дадим ему возможность спокойно развиваться, а затем посмотрим, можно ли сравнивать его с величайшими. Сейчас он находится в идеальном месте для прогресса под руководством выдающегося тренера. Судя по всему, если его обойдут травмы, его ждет блестящая карьера, учитывая его исключительный талант.

Естественно, он может быть претендентом на Золотой мяч, как и Дембеле. Эта награда всегда достается тем, кто ее действительно заслуживает. Тот факт, что его имя упоминают в контексте Золотого мяча в семнадцать лет, уже говорит о его выдающихся способностях. Как сказал Ханси, я надеюсь, что он продолжит усиленно работать,” - передает слова Гвардиолы издание Marca.

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