Новый президент Румынии: Мы будем и дальше поддерживать Украину 3.06.2025, 3:32

Об этом Никушор Дан заявил журналистам на саммите «Бухарестской девятки».

Новый румынский президент Никушор Дан заверил, что Румыния будет продолжать поддерживать Украину для отражения полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил журналистам в понедельник на саммите «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, сообщает Digi24.

Дана спросили, будет ли Румыния более прозрачной в отношении военной помощи, предоставленной Украине, на что он ответил, что еще «не смог оценить, какие преимущества и какие риски».

«Как бы то ни было, Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности», – подчеркнул он.

«Одно дело – быть в нынешней ситуации, с соседом на восточной границе – Украиной, с которой у нас есть договор от 1997 года, а другое – иметь Россию или страну... которая становится Беларусью», – добавил румынский президент.

Он предположил, что детали военной помощи обсудит во время визита в Украину, который может состояться в ближайшее время.

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