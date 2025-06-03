Украину пригласили на саммит НАТО 3.06.2025, 5:56

Он будет проходить 24−25 июня в Гааге.

Украина приглашена на саммит НАТО, который будет проходить 24−25 июня в Гааге. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время zoom-общения с журналистами в понедельник, 2 июня.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил Зеленский.

Он добавил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами о том, какие могут быть результаты с этого саммита.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для Украины важен результат участия в саммите НАТО в Гааге, а отсутствие Украины на этом саммите было бы победой российского диктатора Владимира Путина над Альянсом.

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