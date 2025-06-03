Новая сделка США с Ираном: Трамп выдвинул ультиматум 3.06.2025, 7:39

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Американский президент исключил любое обогащение урана.

Президент Дональд Трамп заявил, что США не допустят обогащения урана в рамках какой-либо сделки с Ираном, к которой придут страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Эта АВТОПОДПИСЬ должна была давно остановить Иран от «обогащения». Согласно нашего потенциального соглашения - МЫ НЕ ДОПУСТИМ НИКАКОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА!», - написал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Bloomberg отмечает, что президент США регулярно давал понять, что по его мнению, сделка может быть близка, и сказал, что в противном случае Иран может столкнуться с военными ударами.

Кроме того, Трамп давно обещал, что у Ирана не будет ядерного оружия. На прошлой он также сообщил, что сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что военный удар по Ирану был бы «неуместным» прямо сейчас, поскольку «мы очень близки к решению».

Тегаран тем времени заявил, что хочет четких гарантий отмены санкций в любой сделке. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, США пока не готовы уточнить, как будут сняты санкции.

Ядерная сделка

По данным NYT в субботу, 30 мая, США передали Ирану первое официальное предложение по ключевым моментам ядерной сделки.

Это случилось через несколько часов после того, как инспекторы ООН выдали отчет о значительным увеличении запасов урана в Тегеране, что практически соответствует уровню, который необходим для создания ядерного оружия.

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