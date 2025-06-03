На моторном заводе в РФ прогремел взрыв 3.06.2025, 7:43

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Огонь накрыл цех.

В российской Нижегородской области на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) прогремел взрыв. На территории объекта начался сильный пожар, минимум один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, примерно в 23:00 (по киевскому времени), со стороны ЗМС прогремел сильный взрыв и «было видно зарево от пожара».

По предварительным данным, на территории завода взорвался грузовик с цистерной. После этого пламя перекинулось на производственный цех. Площадь пожара, предварительно, составляет 75 квадратных метров. Также есть информация о пострадавшем.

«В результате ЧП пострадал один рабочий. У него 10% ожогов тела. На месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины пока неизвестны», - пишет Telegram-канал.

Позже канал Mash уточнил, что пострадавшим оказался работник завода - 34-летний Алексей. Он получил 10% ожога. Издание, что его забрали медики и сейчас он в приемном отделении.

Также Mash уточнил, что огонь на заводе охватил кровлю цеха, где производят подшипники.

Отметим, Заволжский моторный завод - это российский завод по производству автомобильных бензиновых и дизельных двигателей.

Обновлено

«Местные рассказали SHOT, что фура рванула прямо в цеху с химическими веществами на ЗМЗ. Затем пламя быстро перекинулось на кровлю цеха», - говорится в новой публикации.

Также SHOT добавил, сотрудники МЧС якобы уже ликвидировали пожар на площади 60 квадратов.

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