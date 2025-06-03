Белорус сходил на работу, где надо было часами сидеть на лавочке 3.06.2025, 7:55

иллюстративное фото

Сколько за это платят?

Белорус поделился в Threads недавним опытом съемок в массовке в Минске: за пять часов ожидания и десять минут работы ему заплатили 40 рублей. Многие комментаторы рассказали о похожих историях, причем в некоторых случаях — как трудились вообще без оплаты.

«Вчера снимался в массовке в Минске (позднее автор уточнил, что «в каком-то детективе». — Прим. ред.). За 5 часов сидения на лавочке и 10 минут моей блестящей актерской игры на камеру заплатили 40 рублей (13,33 доллара). В Мумбаи за похожую работу мне платили 5000 рупий (58,5 доллара). Интересно, сколько за такую работу платят в других странах?» — написал парень.

«Для Индии вы белокожий иностранец были, это дороже», — высказали мнение в комментариях.

«Да, в Индии свои приколы есть — типа работы фейковым поваром, где ты просто играешь белого повара на мероприятии, а всю работу на самом деле делают местные», — ответил на это беларус.

Другие пользователи рассказали свои истории, как снимались в массовке, причем некоторые — «за идею».

«Я в 2014 году так же снимался в Минске, оплата была 20 рублей, но нужно было потом сделать карту в «Беларусбанке», сказали про это в конце, поэтому получил я ноль рублей».

«Реклама оплачивается совсем по-другому, чем кино».

«В смысле, за это платят? Мы в свое время несколько дней суммарно снимались за просто так. И не я один — одноклассники готовы были даже сами платить, чтоб «попасть на тв».

«Иди подсобником в штукатуры, тут платят больше».

«В Минске могут рассчитаться и двумя картофелинами. Если хорошо посидел на лавочке, то могут еще и луковицу дать».

«В Варшаве 100−150 злотых (26−30 долларов). Это ставки от частных агентств (но суммы сильно варьируются в зависимости от съемок)».

«Обычно такие деньги — 40 рублей — платят в массовке за 10−12 часов, вам еще повезло. Хотя у нас есть люди, которые готовы сами заплатить, лишь бы их лицо мелькнуло на экране, и приезжают для этого из Бобруйска, Могилева, Барановичей».

«О, так еще подняли. Раньше было строго 10 долларов».

«Раньше 30 руб. платили».

«Капец, а зачем было 5 часов торчать где-то за 40 рублей?»

«Не ценят актеров».

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