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Боец MMA из Узбекистана, который воевал против Украины, рассказал безумную историю

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  • 3.06.2025, 7:57
  • 4,386
Боец MMA из Узбекистана, который воевал против Украины, рассказал безумную историю

Оккупант получил осколочное ранение в результате атаки дрона на военный автомобиль.

В Узбекистане судили мужчину, который пошел воевать против Украины в составе российской оккупационной армии.

Как пишет «Радио Аззатык», на суде 28-летний мужчина рассказал, что в прошлом году отправился в Москву по приглашению армянских менеджеров принять участие в бойцовском турнире. Его бизнес обанкротился, а поскольку он ранее занимался смешанными единоборствами, то решил выиграть бой и отдать долги с выигрыша:

«Через интернет нашел вариант в Москве. Мне пообещали оплатить все расходы. Я прилетел 30 мая, встретился с армянскими менеджерами, но мне сказали, что бой отменен и я должен вернуть деньги. У меня не было средств, и они забрали мой паспорт».

Иностранец увидел рекламу российского министерства обороны, получил обещание получить быструю выплату и подписал годовой контракт. По его словам, он должен был чинить в захватнической армии технику. В августе, после прохождения подготовки под Ростовом и в оккупированном Луганске, мужчину отправили на фронт.

Уже вскоре оккупант получил осколочное ранение в результате атаки дрона на военный автомобиль. Врачи не смогли спасти его глаз. Он просил посольство Узбекистана в Москве помочь ему вернуться домой, однако там отказали. Выехать из РФ он смог только приобретя в интернете миграционную карту за 50 тысяч рублей.

Гражданина Узбекистана признали виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за наемничество. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года, один месяц и 20 дней.

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