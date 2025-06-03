«400 дронов одновременно били по российской технике» 3.06.2025, 8:06

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Зеленский рассказал о еще одной операции Украины.

Украина не хочет воевать и демонстрировать свою силу, но демонстрирует, потому что Россия не планирует останавливаться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во время общения в ZOOM, комментируя, в частности, успешную операцию по уничтожению стратегической военной авиации РФ.

Глава государства отметил, что Украина готовила ряд операций и сейчас уже продемонстрировала свои способности, которые говорят о том, что весь нарратив россиян, который они распространяют в Европе, и вообще везде, что они в безопасности, что они выиграют эту войну - не работает.

«Они не в безопасности. Я говорю о военных целях. Вчера было 40 целей - военных целей, носителей, которые бьют по нам или угрожают ударами. И которые унесли много жизней украинцев. Я сегодня видел настроение «девятки» плюс других стран - все считают, что Украина еще раз продемонстрировала, что не все зависит от количества людей, которых Россия не жалеет и убивает. Своих же людей, своих же граждан», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ранее Украина провела другую «сильную операцию», но не так была замечена, как «Паутина».

«Это разного уровня операции. Эта (по военным аэродромам) - историческая. А до этого была операция - единовременно одновременно 400 дронов били по военной технике и было более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронетехника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины. Это другая операция. Также дроновая, но другого характера и другого уровня», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это операции именно по военным целям на территории россиян, на временно оккупированных территориях, откуда идут удары по Украине.

Таким образом, как сказал Зеленский, Украина говорит о том, что мы «не собираемся сдаваться и не собираемся идти ни на какие ультиматумы, но мы не хотим воевать».

«Мы не хотим демонстрировать свою силу, а демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться. И демонстрируем мы ее справедливо, по военным целям. А также демонстрируем не только российским агрессорам, а всем тем нашим союзникам, которые были сильными союзниками, но начали сомневаться. Доверие украинцам и вера в Украину вернулась. Считаю, что результат операции очень хороший», - прокомментировал президент.

Он отметил, что Украина доказывает, что не от количества войска все зависит, а от воли, от ценностей, от технологий и от помощи партнеров, единство которых очень важно.

«Вчера Украина провела операцию самостоятельно. Но мы постоянно подчеркивали, что у нас есть несколько операций, однако у нас не хватает оборудования, мы просим внутреннего финансирования», - добавил Зеленский.

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