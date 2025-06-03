Bloomberg: Украина запускает дроны-охотники во время массированных атак РФ 3.06.2025, 8:16

Новые перехватчики используют неожиданные стратегии.

Украина активно разрабатывает новое поколение беспилотников-перехватчиков, способных обнаруживать и сбивать другие дроны. Это ответ на рост российских атак БПЛА, в частности иранских Shahed, которые все чаще обстреливают украинские города вдали от фронта, пишет Bloomberg.

Недавний обмен ударами между сторонами подтвердил масштаб эскалации: украинские беспилотники повредили несколько стратегических авиабаз на территории РФ, включая объекты в Восточной Сибири. В ответ Россия осуществила одну из крупнейших за последнее время комбинированных атак дронов и ракет на Киев.

Украина отвечает не только контрударами, но и технологиями. «У нас теперь есть самолеты, чтобы сбивать дроны», - заявил президент Владимир Зеленский. «Мы также движемся в направлении использования дронов-перехватчиков».

Александр Камышин, советник министра стратегических отраслей промышленности, подтвердил наращивание производства специальных дронов, способных сбивать Shahed под Киевом. По его словам, сейчас три украинские компании производят такие «птички» стоимостью около $5000, а некоторые модели - всего $300.

Новые перехватчики используют различные стратегии - от подрыва вблизи цели до прямого столкновения. Латвийская Origin Robotics уже отправляет в Украину свои дроны, которые взрываются рядом с вражескими БПЛА. Генеральный директор Origin Агрис Кипурс объяснил:

«Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками».

Ключевой элемент этой войны

Проблема в том, что рост атак со стороны России истощает украинскую ПВО. С февраля, когда президент США Дональд Трамп призвал к прекращению боевых действий, количество атак беспилотников возросло, а количество жертв среди гражданского населения - выросло еще больше.

FPV-дроны стали ключевым инструментом этой войны. Они уже изменили тактику на поле боя, заставляя украинских и российских солдат держаться подальше от техники и избегать скоплений. Теперь их используют и для борьбы с другими БПЛА.

Skyfall, один из крупнейших производителей дронов в Украине, адаптирует свои FPV для борьбы с воздушными целями. Их дрон Shrike, стоимостью от $300 до $500, может целиться в разведывательные и ударные дроны, хотя и не достает до высоты полета Shahed.

«Мы сосредоточены на перехвате дронов-камикадзе и дронов-бомбардировщиков», - пояснил Карл Ларсон, руководитель Defense Tech for Ukraine. Он подчеркивает: Украине нужны «недорогие и масштабируемые решения», а не «модные и дорогие системы» западного производства.

На сегодня, по словам экспертов, дроны-перехватчики еще не могут полностью заменить ПВО, однако это шаг к снижению зависимости от дорогих систем типа Patriot. Альтернатива - низкотехнологичные средства, такие как пулеметы на пикапах или ограниченное использование F-16.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com