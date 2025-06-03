Путин исчез Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

3.06.2025, 8:20

Фото: Getty Images

Как мышь в норе.

Как случится катастрофа, главный геополитический качок современности куда-то исчезает, его аура в лояльной прессе сдувается, выпускает воздух, лежит в новостных закромах, как позавчерашний шарик. Недавно еще он победно реял в голубом (простите, Володин) новостном небе, и вот уже пустота.

Обрушения мостов, налеты на российские авиабазы – вот бы Путину выйти и объясниться с гражданами, рассказать, что все это значит, согласно его плану 24 февраля. Но … нет Путина. Исчез. Испарился. Даже и Медведева не слышно с его резиновой ядерной дубинкой, которую он иной раз надувает, покраснев от натуги.

Забились, словно мыши в норы, сидят там, шевелят глазами-бусинками, прислушиваются, пережидают. Пройдет время, народ подзабудет очередной провал, вылезут и вразвалочку пойдут к микрофонам учить Россию жизни.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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