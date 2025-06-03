Что съесть с пользой для кишечника: гастроэнтеролог назвала перекус №1 1 3.06.2025, 8:27

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Важно обеспечить организм белком и клетчаткой.

От здоровья кишечника зависит не только состояние пищеварительной системы, но и иммунитет, обмен веществ и многие другие процессы в организме. Вот почему нужно поддерживать триллионы бактерий, которые живут в нашем животе, пишет Eatingwell.

Чтобы мая система не давала сбоев, первое, что необходимо, - это здоровое питание, в частности регулярное включение в рацион полезных для кишечника продуктов. Это могут быть фрукты, овощи или продукты, богатые пробиотиками, например йогурт.

По словам доктора медицинских наук, гастроэнтеролога, эксперта по питанию Дженис Ластер, для здорового перекуса идеально подходят орехи. В них содержатся полезные для кишечника питательные вещества. Как собственно орехи, так и ореховая паста - отличные варианты перекуса между приемами пищи. Кроме того, орехи можно потреблять в различных формах.

Орехи - это удачное сочетание белка и клетчатки. Хороший белковый перекус должен содержать от 6 до 20 граммов белка, а в перекусе с высоким содержанием клетчатки должно быть не менее 3 граммов этого вещества. Например, 2 столовые ложки миндальной пасты содержат около 7 г белка и более 3 г клетчатки. ¼ стакана очищенных фисташек содержит примерно 6 г белка и 3 г клетчатки.

Орехи могут быть обжаренными, солеными или приправленными. Если у вас диабет или высокое давление - ешьте несоленые орехи. Так же, выбирая ореховые пасты, обращайте внимание на состав: лучше всего - только орехи или орехи с минимальным количеством соли, без добавленных сахаров.

Чем меньше обработанный продукт - тем лучше. Ластер объяснила, что обработанные продукты с добавленными сахарами, солью, эмульгаторами и другими добавками, например чипсы, печенье, конфеты и газированные напитки, - не лучший выбор для долгосрочного здоровья кишечника. Лучше отдавать предпочтение менее обработанной пище.

Если вы хотите позаботиться о микробиоме, врач советует обращать внимание на продукты с высоким содержанием растительного белка. Это могут быть орехи (фисташки, грецкие, миндаль), хумус с овощами, фрукты с ореховой пастой или белковые коктейли.

Почему именно растительный белок? Ластер объясняет, что такие перекусы обеспечивают организм белком и клетчаткой - двумя ключевыми элементами для здоровья кишечника.

«Перекусы, богатые растительным белком и клетчаткой, питают клетки толстой кишки и способствуют разнообразию микробиома», - говорит она.

Разнообразный микробиом помогает организму оставаться здоровым и устойчивым. Зато снижение бактериального разнообразия связано с воспалением и хроническими заболеваниями.

Кроме того, бактерии в толстой кишке ферментируют клетчатку из растительного белка, образуя короткоцепочечные жирные кислоты. Они помогают поддерживать барьер кишечника, подавляют воспаление и регулируют обмен веществ. Выбирая перекус с высоким содержанием растительного белка, вы получаете максимум пользы.

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