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На оккупированных Россией территориях Украины произошел масштабный блэкаут

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  • 3.06.2025, 8:39
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На оккупированных Россией территориях Украины произошел масштабный блэкаут

Без света остались более 700 тысяч человек.

Оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей Украины оказались обесточены. О масштабном отключении электричества сообщили назначенные Кремлем главы оккупационных администраций, пишет The Moscow Times.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», — написал «губернатор» Запорожья Евгений Балицкий в телеграм-канале. По его данным, отключение затронуло 457 населенных пунктов, в которых проживают 600 тыс. человек. Он поручил министерству энергетики региона «в короткие сроки» найти резервные источники электроэнергии.

Одновременно с этим в занятой российской армией части Херсонской области без электроснабжения остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. В них проживает более 104 тыс. человек, сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. По его данным, отключение света произошло из-за повреждения осколками сбитых беспилотников подстанции в Геническом районе Херсонской области и подстанции в Мелитопольском районе Запорожской области. «Все критические объекты подключены к резервным источникам питания. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. <…> Специалисты оперативно разрабатывают схему альтернативного включения», — отметил Сальдо.

До этого масштабное отключение энергоснабжения в Запорожской области произошло в феврале этого года. Тогда российский глава региона Балицкий утверждал, что причиной стали атаки украинских беспилотников на высоковольтное оборудование на северо-западе области. Без света остался в том числе город Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. В январе подача электроэнергии прекращалась в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском округах Херсонской области. Оккупационные власти объясняли это повреждением линии электропередач в результате обстрела.

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