Операция «Паутина»: по российским самолетам били именно в обозначенные места
- 3.06.2025, 8:47
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Успех зависел сразу от нескольких факторов.
На фото главы СБУ Василия Малюка во время проведения спецоперации «Паутина» можно заметить изображения двух российских самолетов с отметками на них. В Defense Express объяснили, на что они указывают.
Отмечается, что отметки обозначают место ударов украинских дронов. От точности атаки зависело многое.
В издании поделились, что отметки расположены на слабых местах самолетов. Попадание в них гарантирует полное уничтожение техники.
В частности, отметка на бомбардировщике Ту-22М3 находится на месте центрального топливного бака, подчеркнули в издании. Он находится над центропланом, который является ключевым элементом конструктивной прочности самолета.
В издании добавили, что пожар самолета в районе центроплана может привести к необратимой потере прочности конструкции или полному уничтожению. Журналисты отметили, что сплавы алюминия, используемые в авиации, имеют температуру плавления около 650 градусов Цельсия.
Для эффективного поражения Ту-95МС украинским дронам пришлось бить по крылу между фюзеляжем и внутренним двигателем. В издании объяснили, что именно там находится один из топливных баков стратегического бомбардировщика, а также четырехлонжеронная конструкция корня крыла.
Кроме того, удар по топливным бакам этих самолетов приводит к масштабному пожару, отметили в издании. После этого самолеты уже не подлежат ремонту.
Также в издании рассказали о слабых местах Ту-160, по которым могли бить украинские дроны. Это небольшой топливный бак над центропланом самолета или главный топливный бак в хвостовой части.
Более того, эффективность таких ударов зависела от того, были ли заправлены самолеты топливом. В издании подчеркнули, что в рамках операции «Паутина» были атакованы бомбардировщики, которые участвуют в атаках по Украине, поэтому была высокая вероятность, что они были заранее подготовлены к вылету.