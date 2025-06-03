CNN: Трамп обрушил гнев на Путина 3.06.2025, 9:05

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Президент США считает, что глава Кремля «абсолютно сошел с ума».

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились без прорыва: несмотря на договоренность об обмене пленными, Кремль продолжает требовать полной капитуляции Киева, пишет CNN.

Во время переговоров Россия вручила украинской стороне новый меморандум с жесткими требованиями - вывод ВСУ с оккупированных территорий, отказ от вступления в НАТО, полная демилитаризация и запрет на размещение иностранных войск. Эти условия украинская власть категорически отвергает.

Кремль также настаивает на отмене санкций, отказе от репараций и полном восстановлении дипломатических и экономических отношений. Все это - без реальных уступок со стороны Москвы.

Эти максималистские позиции Путина стали ударом и по имиджу Дональда Трампа. Президент США, активно продвигающий свою стратегию «быстрого мира» в Украине как ключевое обещание на второй срок, проявил гнев: по его словам, Путин «абсолютно сошел с ума» после недавних массированных атак на украинские города.

На фоне провала стамбульских переговоров в Конгрессе США набирает обороты инициатива по новым, «разрушительным» санкциям против РФ. Один из ее авторов, сенатор Ричард Блюменталь, публично обвинил Кремль в попытке «сделать дураками Трампа и Америку».

Ситуация создает серьезный вызов для Трампа: продолжит ли он настаивать на переговорах или прибегнет к жестким действиям - в частности, к увеличению военной помощи Киеву? В Вашингтоне признают: ход войны в Украине все больше влияет на политические перспективы самого Трампа.

«Тот факт, что Путин снова бескомпромиссно ответил на призывы к миру, теперь может заставить Трампа действовать», - пишет издание.

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