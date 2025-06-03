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«Вжух — и развилось»: европейские синоптики спрогнозировали торнадо и крупный град в Беларуси

  • 3.06.2025, 9:11
  • 2,634
«Вжух — и развилось»: европейские синоптики спрогнозировали торнадо и крупный град в Беларуси
иллюстративное фото

А что же Белгидромет?

Специалисты платформы Европейского эксперимента по прогнозированию штормов, ESTOFEX, спрогнозировали жителям юго-востока Беларуси экстремальные погодные условия из-за повышенной грозовой активности во вторник, 3 июня.

В «Телеграф» посмотрели, как согласуется их прогноз с данными Белгидромета и к чему готовиться жителям Гомельщины в этот день.

Согласно прогнозу ESTOFEX, который опубликовал Telegram-канал о погоде Nadvorie, на 2 июня уровень 2 (второй из трех по степени суровости погодных условий) объявлен для севера Украины и юго-востока Беларуси. Жителям этих регионов, по мнению синоптиков, следует быть готовым к крупному и очень крупному граду, сильным порывам ветра и проливным дождям. «Возможны отдельные торнадо», — предупредили специалисты.

Впрочем, по уточненным данным, максимальная вероятность ударов молний будет все же на севере и западе Украины, а не на территории Беларуси.

«То есть, наиболее активная грозовая деятельность предполагается именно там», — пояснили авторы Nadvorie.

Причиной таких экстремальных погодных условий в регионе, как пояснили они, станет активный волновой циклон, сформировавшийся на атмосферном фронте, разделяющем тропическую и морскую умеренную воздушные массы, который с самого утра должен подойти к юго-западным районам Беларуси.

«Не всегда волны на фронте рождают циклон, но сегодня днем над Венгрией существующее волновое возмущение, вжух — и развилось к вечеру в циклон. Часто причина бывает в особенностях рельефа или в каком-нить пустяшном локальном прогреве», — объяснили авторы Nadvorie.

По их данным, обильные осадки днем 3 июня ожидаются в Брестской, по югу Минской, югу Могилевской и Гомельской областям — от 30 до 45 мм осадков.

Что спрогнозировал Белгидромет?

Данные белорусских синоптиков из Белгидромета также показали, что погодная обстановка по всей стране сегодня будет непростой. Еще накануне специалисты выпустили предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Оранжевый уровень опасности из-за гроз на ближайшие 12 часов введен для Витебщины, для Брестчины и Гомельщины — из-за проливных дождей. По прогнозам белорусских специалистов, грозовая активность большей или меньшей интенсивности в этот день будет по всей стране.

Жителям Гомельской области же в этом плане не повезло больше других. Помимо очень сильных дождей, которые, по мнению белорусских специалистов, могут достичь уровня стихийного бедствия и причинить ущерб жителям, в ближайшие 12 часов им также стоит опасаться потенциально опасных гроз, тумана и шквалистого ветра.

МЧС посоветовало белорусам во время ливня оставаться на работе и включить радио

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС дало белорусам свои оперативные рекомендации, предупредив о возможных перебоях с энергоснабжением, усложнении обстановки на дорогах, а также возможных обрушениях оврагов, образовании оползней и подтоплении отдельных домов.

Чтобы избежать печальных последствий, в МЧС посоветовали белорусов придерживаться следующих правил:

Воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе при получении оперативной информации о выпадении большого количества осадков. Включить средства проводного и радиовещания для получения оперативной информации.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Вместо этого лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание, в котором вы находитесь, начинает подтапливать, нужно по возможности покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если такой возможности нет — подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери и сообщить о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Водителям МЧС посоветовали заранее перепарковать авто из низинных мест и не оставлять машины на стоянках там, где часто происходят подтопления.

«Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — дали свои рекомендации спасатели автомобилистам.

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