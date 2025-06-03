Хитрые студенты и профессиональные «бегуны»: таксисты рассказали, как их обманывали пассажиры 3.06.2025, 9:25

Необычные истории минских водителей.

Умолял отвезти на экзамен, клялся перевести деньги, но в результате просто заблокировал номер неравнодушного водителя. Столичные таксисты рассказали агентству «Минск-Новости», как их обманывали пассажиры.

Игорь работает в такси всего восемь месяцев, однако и за это непродолжительное время он успел понять, что с его добродушием в этой нише придется нелегко.

— Как-то я приехал на заказ, машину вызывал студент. Он сказал, что опаздывает на экзамен и пропустить свою очередь никак не может — преподаватель отправит на пересдачу. Денег у него с собой не было. Умолял войти в положение и отвезти. Нужную сумму через час обещал перевести мне на телефон (хотел одолжить у кого-то из одногруппников). Я и поехал, обменялись номерами, — рассказал Игорь. — Оговоренное время прошло, но никаких денег на счет так и не поступило. Стал звонить и понял, что меня внесли в черный список.

Другая схема обмана связана с дополнительной точкой. Человек изначально указывает два пункта назначения, один из которых промежуточный. Именно на нем, по словам мужчины, клиент под шумок забирает вещи (обычно параллельно забалтывает таксиста, чтобы тот вовремя не сообразил, к чему все идет) и не возвращается.

— Еще как-то у меня была история с нетрезвой девушкой. Ее садил в такси парень примерно в таком же состоянии. Оплачивать вызов он отказался — когда решали, за чей счет минчанка поедет, сказал, что за собственный. Ну, она кивнула, мы тронулись, — делится Игорь. — Приезжаем на точку. Далее девушка объясняет: мол, надеялась на то, что поездку оплатит спутник, денег при себе нет. Попросила подняться в квартиру и взять деньги из заначки. Я согласился, но попросил оставить клатч.

В ответ пассажирка заявила: «В сумке лежат ключи, как же я могу ее оставить?» Но оценить весомость этого аргумента без промилле в крови не представлялось возможным. Поэтому Игорь предложил банальное — достать ключи, взять их с собой, а клатч положить на сиденье.

Девушка этой идее изо всех сил сопротивлялась. И вскоре стало понятно почему: в результате она все-таки прихватила с собой сумку и бесследно скрылась в подъезде.

— Я прождал ее примерно полчаса — все не терял надежды. Но никакой прибыли с этого заказа так и не получил, — вздыхает мужчина. — Зато в следующий раз оказался более бдительным. Забирал тоже выпившую женщину из одного из минских баров. Ехать надо было далеко — 70 километров от города. Это, конечно, недешево. Ну я и спросил заранее, есть ли у нее деньги, чтобы оплатить заказ.

В ответ пассажирка улыбнулась, показала кошелек, в котором лежало 15 рублей (треть нужной суммы). Конечно, Игорь никуда ее не повез. Признается, что вопрос о деньгах дался ему нелегко — это как-то неправильно, некультурно, по мнению мужчины. Но проанализировав то, как развернулась ситуация, он был определенно рад, что решился на уточнение.

Другой таксист, Евгений, сразу вспоминает самую распространенную схему: бесхитростный побег. Чтобы усыпить бдительность водителя, некоторые даже изначально ставят оплату безналом, а в самом конце поездки меняют ее на «наличными» и стартуют в неизвестном направлении, как только остановится авто.

— Я однажды вез такую пассажирку. Внешне выглядела прилично, среднего возраста. Даже и подумать не мог, что закончится поездка именно так. И, судя по всему, это была ее не первая афера — точка, откуда я забирал женщину, стояла в странном месте, между двумя домами. Даже не понял, откуда минчанка появилась. Видимо, намеренно, чтобы водитель не додумался дожидаться ее под подъездом, — делится Евгений.

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