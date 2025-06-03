Трамп поздравил избранного президента Польши и назвал его своим союзником
- 3.06.2025, 9:34
Президент США высоко оценил результаты выборов в Польше.
Президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя», - написал президент США.
Кароль Навроцкий в начале мая посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжества по случаю Национального дня молитвы в США.
2 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. После подсчета 100 процентов голосов победителем выборов стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. По данным Государственной избирательной комиссии, он набрал 50,89% поддержки избирателей, или 10 606 628 голосов.
Его соперник во втором туре, представитель «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или же 10 237 177 голосов. В избирательной комиссии сообщили, что разница между кандидатами составляла менее двух процентов, или же около 370 тысяч голосов.