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«Домик с солнечными панелями»: россиян шокировали контейнеры, откуда дроны летели по аэродромам

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  • 3.06.2025, 9:44
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«Домик с солнечными панелями»: россиян шокировали контейнеры, откуда дроны летели по аэродромам

Теперь российские водители грузовиков отказываются доставлять товары.

Российские паблики показали, как обустроены контейнеры, откуда Служба безопасности Украины запускала дроны по авиабазам: на вид это как небольшие дома с солнечными панелями. Дроны спрятаны высоко под потолком и запускаются в считанные секунды, причем крыша срабатывает моторизованно. Опасаясь повторения такой операции, российские водители грузовиков отказываются доставлять товары.

Об особенностях контейнеров, из которых были атакованы аэродромы, рассказал российский Telegram-канал «Прямой Эфир Новости».

В паблике обнародовали также фотографии, иллюстрирующие контейнеры с дронами.

По их данным, контейнеры снаружи выглядят как обычные домики с солнечными панелями. Однако, если зайти внутрь, то там можно наткнуться на аккумуляторы, дроны и зарядки. Те спрятаны всего на высоте 20 сантиметров под потолком: поэтому их сложно заметить, когда человек заходит в контейнер.

Отмечается, что крыша в таких контейнерах открывается моторизовано, а сами дроны готовы взлететь буквально за считанные секунды.

Такая маскировка скрывает пуски и защищает оборудование от обнаружения. Солнечные панели также играют важную роль — они обеспечивают автономную работу станции.

На фоне операции СБУ «Паутина» российские водители грузовиков начали отказываться от доставки грузов. По данным местного канала Mash, обнародованным 2 июня, в Ставропольской области РФ водители отказываются перевозить груз, если владельцы не соглашаются показать их содержимое.

«Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами трековики теряют около часа на пунктах КПП», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ряде регионов российские власти ввели дополнительные проверки безопасности. В частности в Орловской области со 2 июня будут действовать дополнительные посты на всех въездах.

Похожие решения по безопасности внедрены также в Калужской области и Туле.

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