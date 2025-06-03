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Фермер объяснила белорусам, почему «клубнику по 3 рубля» ждать не стоит

  • 3.06.2025, 9:46
Фермер объяснила белорусам, почему «клубнику по 3 рубля» ждать не стоит

Женщина показала урожай на видео.

Майские заморозки и пришедшие им на смену дожди разрушили надежды клубничных фермеров на хороший урожай. Об этом рассказала у себя в TikTok глава хозяйства, которое специализируется на выращивании ягоды, пишет «Зеркало».

Женщина показала в видео кучу испорченной клубники на своем участке, прокомментировав кадры:

«Вот видео для тех, кто ждет клубнику по 3 рубля: все, что не вымерзло, то замочили дожди, увы».

@tropik.bar1 #belarus #барановичи #овощибарановичи #baranovichi #клубника ♬ LIMITS THE SKY - Mpax

Судя по другим видео, часть урожая блогер довезла до рынка в Барановичах. Цену, по которой женщина продавала ягоду, она в видео не назвала, но пояснила, что стоимость, «как и у других производителей, меняется с каждым привозом».

В комментариях под видео один из пользователей задался вопросом, а когда белорусскую клубнику продавали по 3 рубля за килограмм. На это ему ответили: «Лет пять назад». Другие пользователи и вовсе посетовали, что в этом году «ничего не будет по 3 рубля», кроме разве что кабачков.

Другие подписчики обвинили автора в «нытье» и «накручивании цены».

«У вас замочило, у них — нет. Это риски. Знакомый учитывает эти риски и высаживает ягоду высоко».

Часть пользователей заявила, что клубнике предпочитает другие продукты. Например, абрикосы «по 10 рублей за кг», бананы «по 6 рублей» или мясо «по 20 рублей за кг».

Напомним, 1 июня на главном оптовом клубничном рынке страны в агрогородке Дворец цена за килограмм отборной ягоды варьировалась от 7 до 10 рублей.

Для сравнения: на минском «Комаровском» рынке 31 мая греческую клубнику продавали от 10,9 рубля за килограмм. Белорусская обходилась на 3−4 рубля дороже.

Любопытно, что год назад ягода во Дворце стоила заметно ниже. Так, 25 мая 2024 года за килограмм просили 4,5 рубля.

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