Британский генерал предупредил об «искушении» Путина 3.06.2025, 9:54

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Ричард Даннатт

Кремль захочет испытать НАТО.

Сейчас главная угроза для Великобритании исходит от Российской Федерации, считает отставной британский офицер и действующий констебль Ричард Даннатт.

В комментарии Sky News бывший начальник Генерального штаба сказал, что во время полномасштабной войны украинская армия проделала фантастическую работу по сдерживанию России. Он предполагает, что в течение одного-трех месяцев стороны могут достичь определенного прекращения огня:

«Россиянам, вероятно, понадобится около двух лет, чтобы перезагрузить себя и поставить себя в такое положение, когда они смогут снова стать агрессивными в других местах. Я думаю, что это соблазнит Владимира Путина захотеть испытать силу НАТО и проверить, остается ли в силе статья 5 - если нападение на одного члена является нападением на всех членов Альянса».

По мнению Даннатта, кремлевский правитель всегда стремился разрушить единство Запада и Североатлантического Альянса. «Он был бы рад разорвать его», - добавил он.

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