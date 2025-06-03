В Беларуси нашли рыбные консервы с неожиданной «начинкой»4
- 3.06.2025, 10:28
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Санитарно-эпидемиологическая служба опубликовала шокирующие сведения.
Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава опубликовала шокирующие сведения.
В популярных консервах печени трески обнаружили мертвые личинки паразитов.
Речь идет о рыбной продукции производства «Ajtel Iceland ehf» (Исландия) и ООО «Парус» (Россия).
Отмечается, что личинки не опасны, но указывают на наличие нарушений при изготовлении консервов.
Со 2 июня 2025 года введен временный запрет на ввоз и продажу этой продукции.
Производители должны устранить нарушения и доказать безопасность товара.