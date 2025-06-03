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В Беларуси нашли рыбные консервы с неожиданной «начинкой»

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  • 3.06.2025, 10:28
  • 3,778
В Беларуси нашли рыбные консервы с неожиданной «начинкой»

Санитарно-эпидемиологическая служба опубликовала шокирующие сведения.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава опубликовала шокирующие сведения.

В популярных консервах печени трески обнаружили мертвые личинки паразитов.

Речь идет о рыбной продукции производства «Ajtel Iceland ehf» (Исландия) и ООО «Парус» (Россия).

Отмечается, что личинки не опасны, но указывают на наличие нарушений при изготовлении консервов.

Со 2 июня 2025 года введен временный запрет на ввоз и продажу этой продукции.

Производители должны устранить нарушения и доказать безопасность товара.

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