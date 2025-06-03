В Беларуси нашли рыбные консервы с неожиданной «начинкой» 4 3.06.2025, 10:28

3,778

Санитарно-эпидемиологическая служба опубликовала шокирующие сведения.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава опубликовала шокирующие сведения.

В популярных консервах печени трески обнаружили мертвые личинки паразитов.

Речь идет о рыбной продукции производства «Ajtel Iceland ehf» (Исландия) и ООО «Парус» (Россия).

Отмечается, что личинки не опасны, но указывают на наличие нарушений при изготовлении консервов.

Со 2 июня 2025 года введен временный запрет на ввоз и продажу этой продукции.

Производители должны устранить нарушения и доказать безопасность товара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com