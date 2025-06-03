Сенатор Грэм обсудил санкции против РФ с главой Еврокомиссии 3.06.2025, 10:25

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Кремль понимает только язык силы.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из соавторов законопроекта об ужесточении санкций против России, в понедельник встретился в Берлине с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, обсуждалась координация санкционной политики между США и ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кремль понимает только язык силы, поэтому на Россию необходимо усиливать давление, чтобы она согласилась на перемирие и впоследствии на прекращение войны против Украины. ЕС, как говорится в сообщении, сейчас готовит 18-й пакет санкций в отношении России, направленный на российские доходы от продажи энергоносителей, инфраструктуру «Северного потока», а также российский банковский сектор. Как говорится в сообщении, глава Еврокомиссии обсудила с Грэмом также вопрос о вывезенных в Россию украинских детях.

Good discussion with @LindseyGrahamSC



The EU is preparing its 18th package of hard-biting sanctions, including lowering the crude oil price cap.



These steps, taken together with US measures, would sharply increase the joint impact of our sanctions.



Read-out ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025

Накануне, в воскресенье, Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем - соавтором законопроекта об ужесточении санкций - встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее оба сенатора встретились также с президентмо Украины Владимиром Зеленским.

Оба сенатора описывают подготовленный ими законопроект как «сокрушительный» и содержащий наиболее жесткие санкционные меры по сравнению с другими подобными документами. Он в частности предусматривает введение 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Среди этих государств в частности Китай и Индия.

Президент США Дональд Трамп пока не выразил своей поддержки законопроекту, в пользу которого предварительно высказались уже более 80 сенаторов от обеих партий. Трамп объяснил, что хочет подождать с ужесточением санкций против России, поскольку все же надеется на то, что Москва согласится на мир. По словам Трампа, через две недели истинные намерения российского президента Владимира Путина станут более ясны. Сенаторы, однако, считают, что Путин стремится обмануть Трампа, чтобы выиграть время для новых наступательных операций и захвата новых территорий в Украине.

Обсуждение законопроекта может начаться в Сенате уже на этой неделе. Пока неясно, поддержит ли его контролируемая республиканцами Палата представителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com