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Самолет президента Украины вылетел в США

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  • 3.06.2025, 10:37
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Самолет президента Украины вылетел в США
Андрей Ермак

Стало известно, кто находится на борту спецрейса.

Самолет президента Украины летит в США, следует из данных мониторинга. На борту спецрейса — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

«Руководитель Офиса президента Андрей Ермак летит в США», — сообщил источник РБК-Украина.

Издание также подчеркивает, что визит был запланирован и анонсирован президентом Зеленским ранее.

«Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», — говорил Зеленский 2 июня.

Переговоры представителя Украины с коллегами в США затронут экономические и оборонные соглашения. По словам президента Зеленского, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Напомним, накануне в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. На встрече, до последнего момента остававшейся под вопросом, Москва и Киев смогли договориться о новых гуманитарных мерах.

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