Как выбрать самую сладкую клубнику 3.06.2025, 11:00

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Простое правило, о котором знают не все.

С наступлением лета в супермаркетах и на рынках появляется все больше сезонных фруктов, в том числе и сочной клубники. Настоящий взрыв вкуса, ароматный символ лета, она становится популярным выбором для покупателей по всей стране. И не зря, ведь клубнику любят почти все - кто-то добавляет ее к хлопьям на завтрак, кто-то подает со взбитыми сливками, украшает ею десерты или готовит смузи.

Однако не вся клубника одинаково вкусная. Иногда бывает трудно угадать, будет ли ягода сладкой и сочной или, наоборот, терпкой и бледной на вкус. К счастью, фермеры и эксперты по питанию поделились простым, но эффективным лайфхаком, который поможет каждый раз выбирать лучшие ягоды, о котором узнал «Главред».

Как выбрать сладкую клубнику

Как советует издание The Kitchn, ключ к вкусной клубнике - это проверка цвета ягоды под зелеными листьями. Если ягода ярко-красная до самого кончика, без бледного или желтоватого участка вокруг листьев - это верный признак, что клубника спелая, сладкая и сочная.

«Сладость почти гарантирована, если покраснение достигает до конца ягоды», - говорит один из фермеров.

Дополнительным хорошим знаком является наличие насыщенных темно-красных пятен на кожуре - они свидетельствуют о богатом вкусе. Но бледный или светло-зеленый участок под листьями означает, что ягода могла быть собрана раньше времени и еще не полностью созрела. Такие ягоды, как правило, тверже, кислее и имеют менее насыщенный аромат.

Правило «Tip Top»

Этот простой визуальный трюк получил название «Tip Top» и активно используется на фермерских рынках и во время сбора ягод на так называемых «U-pick» фермах, где посетители сами выбирают урожай.

Самую спелую клубнику обычно рекомендуют есть сразу, пока она максимально сочная, или использовать для приготовления десертов - со взбитыми сливками, вареньем, пирогами. В то же время ягоды, которые немного тверже и менее созревшие, тоже имеют свои преимущества: они дольше хранятся в холодильнике и подходят для длительного хранения.

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