закрыть
3 июня 2025, вторник, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выбрать самую сладкую клубнику

  • 3.06.2025, 11:00
  • 1,180
Как выбрать самую сладкую клубнику

Простое правило, о котором знают не все.

С наступлением лета в супермаркетах и на рынках появляется все больше сезонных фруктов, в том числе и сочной клубники. Настоящий взрыв вкуса, ароматный символ лета, она становится популярным выбором для покупателей по всей стране. И не зря, ведь клубнику любят почти все - кто-то добавляет ее к хлопьям на завтрак, кто-то подает со взбитыми сливками, украшает ею десерты или готовит смузи.

Однако не вся клубника одинаково вкусная. Иногда бывает трудно угадать, будет ли ягода сладкой и сочной или, наоборот, терпкой и бледной на вкус. К счастью, фермеры и эксперты по питанию поделились простым, но эффективным лайфхаком, который поможет каждый раз выбирать лучшие ягоды, о котором узнал «Главред».

Как выбрать сладкую клубнику

Как советует издание The Kitchn, ключ к вкусной клубнике - это проверка цвета ягоды под зелеными листьями. Если ягода ярко-красная до самого кончика, без бледного или желтоватого участка вокруг листьев - это верный признак, что клубника спелая, сладкая и сочная.

«Сладость почти гарантирована, если покраснение достигает до конца ягоды», - говорит один из фермеров.

Дополнительным хорошим знаком является наличие насыщенных темно-красных пятен на кожуре - они свидетельствуют о богатом вкусе. Но бледный или светло-зеленый участок под листьями означает, что ягода могла быть собрана раньше времени и еще не полностью созрела. Такие ягоды, как правило, тверже, кислее и имеют менее насыщенный аромат.

Правило «Tip Top»

Этот простой визуальный трюк получил название «Tip Top» и активно используется на фермерских рынках и во время сбора ягод на так называемых «U-pick» фермах, где посетители сами выбирают урожай.

Самую спелую клубнику обычно рекомендуют есть сразу, пока она максимально сочная, или использовать для приготовления десертов - со взбитыми сливками, вареньем, пирогами. В то же время ягоды, которые немного тверже и менее созревшие, тоже имеют свои преимущества: они дольше хранятся в холодильнике и подходят для длительного хранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров