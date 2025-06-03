Таможенники нашли в посылках для белорусов опасные предметы
- 3.06.2025, 11:11
Саблю, катану и меч дадао.
На таможенном посту в минском аэропорту при проверке международных почтовых отправлений сотрудники обнаружили в трех посылках предметы, похожие на саблю и мечи. Посылки прибыли из стран ЕАЭС и были адресованы гражданам Беларуси, сообщает «Зеркало» со ссылкой на ГТК.
Согласно сопроводительным документам, внутри находилось сувенирное оружие, специальные ножи и материалы. Однако внешний вид содержимого вызвал сомнения у таможенников, и находки направили на экспертизу.
Специалисты установили: все три предмета — это холодное оружие колюще-рубящего и режущего действия, которое запрещено к пересылке в международных посылках. Одна из находок — самодельная сабля, похожая по конструкции на историческую саблю 1610 года. Два других клинка изготовлены на заводе: один напоминает японскую катану, другой — китайский меч дадао.
Все материалы и предметы были переданы в МВД для дальнейших разбирательств.