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Таможенники нашли в посылках для белорусов опасные предметы

  • 3.06.2025, 11:11
Таможенники нашли в посылках для белорусов опасные предметы

Саблю, катану и меч дадао.

На таможенном посту в минском аэропорту при проверке международных почтовых отправлений сотрудники обнаружили в трех посылках предметы, похожие на саблю и мечи. Посылки прибыли из стран ЕАЭС и были адресованы гражданам Беларуси, сообщает «Зеркало» со ссылкой на ГТК.

Согласно сопроводительным документам, внутри находилось сувенирное оружие, специальные ножи и материалы. Однако внешний вид содержимого вызвал сомнения у таможенников, и находки направили на экспертизу.

Специалисты установили: все три предмета — это холодное оружие колюще-рубящего и режущего действия, которое запрещено к пересылке в международных посылках. Одна из находок — самодельная сабля, похожая по конструкции на историческую саблю 1610 года. Два других клинка изготовлены на заводе: один напоминает японскую катану, другой — китайский меч дадао.

Все материалы и предметы были переданы в МВД для дальнейших разбирательств.

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