Таможенники нашли в посылках для белорусов опасные предметы 3.06.2025, 11:11

Саблю, катану и меч дадао.

На таможенном посту в минском аэропорту при проверке международных почтовых отправлений сотрудники обнаружили в трех посылках предметы, похожие на саблю и мечи. Посылки прибыли из стран ЕАЭС и были адресованы гражданам Беларуси, сообщает «Зеркало» со ссылкой на ГТК.

Согласно сопроводительным документам, внутри находилось сувенирное оружие, специальные ножи и материалы. Однако внешний вид содержимого вызвал сомнения у таможенников, и находки направили на экспертизу.

Специалисты установили: все три предмета — это холодное оружие колюще-рубящего и режущего действия, которое запрещено к пересылке в международных посылках. Одна из находок — самодельная сабля, похожая по конструкции на историческую саблю 1610 года. Два других клинка изготовлены на заводе: один напоминает японскую катану, другой — китайский меч дадао.

Все материалы и предметы были переданы в МВД для дальнейших разбирательств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com