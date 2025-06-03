«Столько с ним воспоминаний»
- 3.06.2025, 11:23
Белорусы в маленьком поселке попрощались с уникальным поездом.
Жители агрогородка Гродзянка в Могилёвской области с грустью проводили в последний рейс грузопассажирский поезд, следовавший по маршруту Гродзянка — Осиповичи. Поезд «легендарного» маршрута прекратил своё существование 27 мая. На память местные жители сняли на видео его «прощальный гудок», пишет «Телеграф».
На опубликованных кадрах видно, как тепловоз с одним пассажирским вагоном медленно проходит мимо железнодорожного переезда.
@kareglazka983
Гродзянка - Осиповичи 25.05.2025♬ оригинальный звук - MARLEN
Этот короткий поезд для многих жителей небольшого населённого пункта, очевидно, был не просто транспортом, а частью местной истории и повседневной жизни.
Маршрут отличался тем, что пассажирский вагон часто шел бок о бок с товарными хопперами или топливными цистернами — это был единственный такой поезд в Беларуси.
В БелЖД отмену поезда объясняли «крайне низким уровнем пассажиропотока» и наличием автобусного сообщения.
Видео вызвало отклик у пользователей TikTok. Многие комментаторы выразили сожаление по поводу закрытия маршрута. «Очень жаль, было удобно», — написал один из них.
«Столько с ним воспоминаний», — вторит другой.
«Была легенда — и её не стало», — так лаконично описал свои чувства ещё один пользователь.
В комментариях также развернулась небольшая дискуссия о причинах закрытия. Кто-то предположил, что «путь старый». Но для грузовых поездов на этой ветке ничего не изменилось.
Были и надежды на лучшее: «Внедрят новый, современный». Но тут же нашлись и скептики: «Не внедрят».
Один из комментаторов поделился информацией, что «железная дорога станцию разбирает», однако другой пользователь это опроверг: «Никто её не разбирает».