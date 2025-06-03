закрыть
3 июня 2025, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном?

  • 3.06.2025, 11:25
Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном?

Само наличие ядерного оружия является сдерживающим фактором.

Недавний кризис между Индией и Пакистаном, разгоревшийся после теракта в Кашмире и последовавших за ним ударов, вновь продемонстрировал: наличие ядерного оружия не исключает обычных конфликтов, но эффективно сдерживает ядерную эскалацию, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Как показали события, обе стороны стремились представить свои действия как оборонительные и пропорциональные. Ни Индия, ни Пакистан не прибегли к доктрине «эскалации ради деэскалации» — стратегии, при которой ограниченное применение ядерного оружия должно вынудить противника отступить. Эта теория остается нереализованной в реальных войнах. История также подтверждает это: ни Россия в конфликте с Украиной, ни СССР в Афганистане, ни США во Вьетнаме и Корее не использовали ядерное оружие, несмотря на тяжелые потери.

В действительности ядерное оружие непригодно для ведения обычных боевых действий. Оно не дает преимущества в маневренной войне и создает разрушительные последствия для обеих сторон. Современные армии, обладая высокоточным вооружением, могут достигать целей без применения ядерного оружия.

Кризис также подчеркнул необходимость укрепления обычного военного потенциала. Вероятно, Индия и Пакистан усилят свои системы противоракетной обороны и модернизируют традиционные вооруженные силы. Конвенциональное сдерживание дополняет ядерное и снижает вероятность применения последнего.

Еще один важный урок — необходимость борьбы с распространением ядерных вооружений. В отличие от стабильного дуализма Индии и Пакистана, появление новых ядерных государств, таких как Иран, создает многополярную и куда более опасную картину.

Ядерное оружие само по себе не решает геополитические проблемы. Индии предстоит сосредоточиться на сдерживании угрозы со стороны Китая и на поиске стратегий по минимизации дестабилизирующего влияния Пакистана. Мир требует не только ядерного сдерживания, но и ответственной политики, эффективной дипломатии и устойчивой безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров