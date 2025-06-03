Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном? 3.06.2025, 11:25

Само наличие ядерного оружия является сдерживающим фактором.

Недавний кризис между Индией и Пакистаном, разгоревшийся после теракта в Кашмире и последовавших за ним ударов, вновь продемонстрировал: наличие ядерного оружия не исключает обычных конфликтов, но эффективно сдерживает ядерную эскалацию, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Как показали события, обе стороны стремились представить свои действия как оборонительные и пропорциональные. Ни Индия, ни Пакистан не прибегли к доктрине «эскалации ради деэскалации» — стратегии, при которой ограниченное применение ядерного оружия должно вынудить противника отступить. Эта теория остается нереализованной в реальных войнах. История также подтверждает это: ни Россия в конфликте с Украиной, ни СССР в Афганистане, ни США во Вьетнаме и Корее не использовали ядерное оружие, несмотря на тяжелые потери.

В действительности ядерное оружие непригодно для ведения обычных боевых действий. Оно не дает преимущества в маневренной войне и создает разрушительные последствия для обеих сторон. Современные армии, обладая высокоточным вооружением, могут достигать целей без применения ядерного оружия.

Кризис также подчеркнул необходимость укрепления обычного военного потенциала. Вероятно, Индия и Пакистан усилят свои системы противоракетной обороны и модернизируют традиционные вооруженные силы. Конвенциональное сдерживание дополняет ядерное и снижает вероятность применения последнего.

Еще один важный урок — необходимость борьбы с распространением ядерных вооружений. В отличие от стабильного дуализма Индии и Пакистана, появление новых ядерных государств, таких как Иран, создает многополярную и куда более опасную картину.

Ядерное оружие само по себе не решает геополитические проблемы. Индии предстоит сосредоточиться на сдерживании угрозы со стороны Китая и на поиске стратегий по минимизации дестабилизирующего влияния Пакистана. Мир требует не только ядерного сдерживания, но и ответственной политики, эффективной дипломатии и устойчивой безопасности.

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