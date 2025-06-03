В Беларуси запретили продавать популярные блины из России
- 3.06.2025, 11:33
В них нашли кишечную палочку.
Блины «Сытый папа» от российской компании ООО «Лина» запретили продавать в Беларуси. Соответствующее предупреждение опубликовал Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В ведомстве отметили, что в блинах нашли кишечную палочку, а также повышенную микробную обсемененность (состояние, при котором количество микроорганизмов в среде превышает допустимые нормы). Употребление этой продукции несет «риск отравлений».
В отношении блинов «Сытый папа» с 2 июня был введен временный запрет на их ввоз в нашу страну и продажу.