В Беларуси запретили продавать популярные блины из России 3.06.2025, 11:33

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В них нашли кишечную палочку.

Блины «Сытый папа» от российской компании ООО «Лина» запретили продавать в Беларуси. Соответствующее предупреждение опубликовал Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что в блинах нашли кишечную палочку, а также повышенную микробную обсемененность (состояние, при котором количество микроорганизмов в среде превышает допустимые нормы). Употребление этой продукции несет «риск отравлений».

В отношении блинов «Сытый папа» с 2 июня был введен временный запрет на их ввоз в нашу страну и продажу.

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