«США вспомнят о «Першингах». До Москвы они долетят за 2,5 минуты!» 3 3.06.2025, 11:43

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Юрий Швец

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Нашумевшее интервью сокурсника Путина.

10 лет назад сайт «ГОРДОН» опубликовал интервью бывшего офицера Первого главного управления КГБ СССР, выпускника Института внешней разведки имени Андропова Юрия Швеца – бывшего сокурсника Владимира Путина, нелегитимного президента страны-агрессора России, срок пребывания у власти которого в 2025-м превысил четверть века. Это было первое интервью Швеца украинским СМИ. Экс-разведчик был тогда одним из ключевых свидетелей по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и заявил, что на самом деле Путин никогда не работал в разведке (хотя в официальной биографии указано обратное). Он впервые рассказал о прозвищах главы Кремля, обратил внимание на численность российских войск у границы с Украиной и объяснил, почему считает нулевой вероятность, что Путин применит ядерное оружие. Интервью стало резонансным, его процитировали украинские и зарубежные СМИ, материал прочитали более 10 млн человек, и многое из сказанного в 2015 году остается актуальным и сейчас. «ГОРДОН» публикует его снова.

– Правда, что вы учились вместе с Владимиром Путиным в Краснознаменном имени Андропова институте КГБ СССР?

– Эта информация появилась в мае 2001 года на сайте Службы внешней разведки РФ, в материале говорилось, что я предатель, потому что вещаю разоблачительные вещи о КГБ, а в скобках было указано: «В начале 80-х Юрий Швец был сокурсником Владимира Путина по Академии КГБ».

– Зачем российским спецслужбам понадобилось разоблачать вас именно в 2001 году?

– Понятия не имею. С постсоветской Россией меня ничто не связывало, я никогда не был гражданином РФ, у меня даже российского паспорта не было. В 1993-м я уехал в США, а спустя три года опубликовал книгу воспоминаний «Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке». Едва мемуары появились, в России начался вой: мол, Швец выдал все секреты. О каких секретах речь? Если СССР давно развалился, Комитет госбезопасности на тот момент не существовал, а председатель КГБ Владимир Крючков уже отсидел в тюрьме за попытку государственного переворота в августе 1991 года.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

– Может, вой поднялся потому, что вы слишком много знаете о прошлом Путина-разведчика?

– Путин никогда не работал в разведке.

– Но в официальной биографии президента РФ указано, что он служил контрразведчиком в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а после – в Германской Демократической Республике (ГДР).

– После окончания Института Андропова Путина отослали в территориальные органы – управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Это чрезвычайно важно для понимания «Who is mister Putin?» и что сейчас происходит с Россией.

Попасть в Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР было чрезвычайно сложно. Но если уж попал, то с вероятностью 99,9% тебя направят в разведку (за исключением республиканских товарищей из Украинской ССР и других республик – их присылали в Москву для подготовки национальных кадров, а после очень часто отправляли обратно). Но Ленинград – другое дело. Со мной учились ребята из этого города, они попали в Первое главное управление КГБ, отвечавшее за внешнюю разведку, а Путин – нет.

– Почему?

– Несмотря на распространенный миф, в разведку попадали не только Джеймсы Бонды, таких по пальцам пересчитать можно было. Основная масса сотрудников Первого главного управления КГБ – это люди с достаточно средними аналитическими способностями и адекватными психологическими характеристиками. Ключевое слово – «средний». То, что Путина направили не в разведку, а в ленинградское управление КГБ означает, что на фоне сослуживцев его способности были ниже среднего.

Во время учебы в Москве Путин как иногородний жил на закрытом объекте, который располагался за пределами города, глубоко в лесу и был обнесен высоким забором. Будущий президент РФ находился там 24 часа в сутки, семь дней в неделю на протяжении почти года. В Институте Андропова не только обучали, но и изучали самих студентов, чтобы понять: подходят они для работы в разведке или нет. Студента Путина за год изучили так, как этого не сделает ни одна лаборатория в мире. Фигурально выражаясь, его просветили всеми возможными рентгенами и вывернули мехом внутрь и в результате направили работать в Ленинградскую область.

– Но в Советском Союзе вторым по значимости городом, после Москвы, был именно Ленинград. Почему вы так пренебрежительно отзываетесь о службе в северной столице?

– Управление госбезопасности по Ленинграду и Ленинградской области было типичным провинциальным офисом КГБ, который ничем не отличался от управления КГБ в, скажем, Жмеринке или Бердичеве. По идее, сотрудники должны были ловить иностранных шпионов и вербовать своих, но на самом деле ничем подобным не занимались, потому что во всем мире не было столько шпионов, сколько в СССР было территориальных «управ» КГБ. Так что в Ленинграде разведчик Путин занимался фигней: разгребал кляузы студентов на профессоров, кляузы профессоров на ректоров и так далее.

– Тем не менее в 1985 году будущего президента РФ направили на работу в Восточную Германию, где, согласно официальной биографии, «он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора Дома дружбы СССР – ГДР».

– В ГДР не было резидентуры КГБ и, согласно приказу, Комитет госбезопасности не вел разведывательную деятельность на территории социалистических стран, особенно в ГДР, которая была одной из самых дружественных советскому режиму. У восточных немцев была собственная великолепная агентурная разведка, главное было ей не мешать, они сами выполняли всю работу и докладывали в Москву.

Резидентура – это конспиративное подразделение разведки одного государства на территории другого. В ГДР ничего подобного не было, а было официальное представительство КГБ в Берлине, Дрездене и, по-моему, еще в одном городе. Зачем? Во времена СССР выезд за границу был настоящим событием для любого советского гражданина. И КГБ устраивал для сотрудников территориальных подразделений этот «праздник жизни». Офицера КГБ отправляли на несколько лет в ГДР, где он коптил небо и возвращался на родину с немецким фотоаппаратом с линзой «Карл Цейс» и со столовым сервизом «Мадонна». Эти две стандартные вещи были практически единственным результатом его «разведдеятельности» в ГДР.

Тем же самым занимался и Путин. В его обязанности директора Дома дружбы СССР – ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить бесчувственные тела в самолет и отправить обратно в Москву. Вот и вся разведработа Путина в ГДР.

– Вы настаиваете, что у Путина времен службы в КГБ и способности были ниже среднего, и настоящей разведкой он никогда не занимался…

– Это не я настаиваю, а его настоящая, а не фейковая профессиональная биография. Сам факт, что Путина после Института Андропова отправили обратно в Ленинград – это однозначный диагноз. Во время учебы его изучали десятки преподавателей и профессиональных инструкторов, каждый из которых по окончании учебы писал на выпускников соответствующую характеристику. Я видел некоторые из этих характеристик – это аналитические исследования, потрясающие по глубине описания интеллектуальных и психологических способностей объекта. Между прочим, знаете, как много о человеке говорит его прозвище? В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом.

– В Украине у российского президента тоже есть прозвище…

– (Смеется). Знаю, Путин – ла-ла-ла! Великие русские полководцы, воевавшие в Крыму с Османской империей, получили от императрицы Екатерины красивые приставки к фамилиям: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, Потемкин-Таврический. А Путин за свою прошлогоднюю крымскую операцию получил красноречивую приставку Х...ло.

Я общался с людьми, которые хорошо знали Путина задолго до его президентства. Все отмечали, что, помимо достаточно посредственных интеллектуальных способностей, он отличался чрезвычайной закомплексованностью. Путина буквально убивал собственный маленький рост, комплекс неполноценности был отпечатан во всей его фигуре и на лице. Такого человека нельзя было посылать разведчиком за границу, потому что у него на лице было написано: «Завербуй меня!» Он потому в КГБ пошел и дзюдо занялся, чтобы как-то компенсировать комплекс неполноценности. Не знаю, как в спорте, но в КГБ у него точно не сложилось.

– Тем не менее, в отличие от более талантливых однокурсников, именно Путин почти 15 лет безраздельно правит одним из самых больших государств мира…

– Да потому и поднялся, что это устоявшаяся традиция советской, а теперь и российской политической системы, когда на поверхность всплывает… оно. Почему в 1953-м Никиту Хрущева назначили Первым секретарем Центрального комитета КПСС? Он ведь абсолютным чмом был, скоморохом при Сталине. Но назначили его как марионетку, за спиной которой стояли серьезные люди.

Мягкого и недалекого Леонида Брежнева тоже временно посадили СССР возглавлять, через пару лет его должен был сменить умный «железный Шурик» – Александр Шелепин. Но всем нужна была марионетка: мол, за ниточки подергаем, а через пару лет снимем. В итоге пару лет вылились в 18 лет брежневской эпохи.

С Путиным та же история. Его выбрали как послушную марионетку, которая на посту главы РФ должна была гарантировать безопасность и бабло тем, кому пришел на смену. Я общался с Борисом Березовским, который сыграл немалую роль в том, чтобы Путин стал президентом. Борис говорил: «Дайте мне один телеканал, и я сделаю стул следующим президентом России». Вот и весь ответ, как Путин поднялся.

– Возможен ли в сегодняшней России дворцовый переворот, который отстранит Путина от власти?

– Вполне, тем более что у кремлевских «элит» из-за западных санкций страдает бизнес. Им нафиг не нужен ни Крым, ни Донбасс. Сейчас главный стратегический конфликт России – это конфликт между стремлением Путина досидеть на своем месте до гробовой доски и объективными потребностями страны в нормальном развитии. Если Путин досидит наверху до конца, Россия либо развалится, либо превратится в третьесортное государство, вроде Северной Кореи или Монголии.

– Вам не кажется, что кремлевские элиты боятся русского народного бунта больше, чем западных санкций, и потому не решатся на переворот?

– Это закоренелая болезнь всей московской «элиты». Накануне развала СССР к нам в КГБ каждую неделю приезжал очередной партийный работник из ЦК: мол, ребята, вы должны помочь нам остаться у власти, иначе начнется бессмысленный и беспощадный бунт, тогда и вас, и нас будут вешать на фонарных столбах, как в Будапеште во время антисоветского восстания 1956 года.

– Насколько высока вероятность, что Путин нажмет ядерную кнопку?

– Нулевая. Я профессионально занимался военно-стратегической проблематикой в разгар «холодной войны» между СССР и США, когда опасность ядерной войны реально существовала. Что значит – начать ядерную войну? Надо нанести первый удар, цель которого – уничтожить максимальное количество установок ракет наземного базирования противника, а когда в ответ полетят оставшиеся ракеты, их необходимо сбить своими средствами ракетной обороны. У СССР никогда не было потенциала первого ядерного удара, у России – тем более.

– Согласно официальным данным на сентябрь 2013 года, в арсенале РФ было около трех тысяч ядерных боеголовок, в неофициальных источниках указывается цифра свыше 50 тысяч.

– Структура российских ракет наземного базирования такова, что примерно половина боеголовок установлена на ракетах SS-18 или «Сатана», произведенных в конструкторском бюро «Южное» в Днепропетровске. Это детище 60-х годов прошлого века, там примерно по 10 боеголовок на каждой ракете, но они не обладают необходимой точностью. Ракеты предназначены для удара по площадям, а не по точным целям. То есть российские ядерные ракеты могут снести Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие крупные города США, но не уничтожат американские ракеты в шахтных установках. Зато получат гарантированный ответный удар, который сметет Россию целиком.

Критически важный фактор для принятия решения «Наносить или нет ядерный удар?» – это насколько точно твоя ракета попадет в цель. Советские, а сейчас российские ракеты отличаются плохой точностью. Более того, о реальной точности попадания не знает никто, потому что огромное влияние на траекторию полета ракеты оказывают атмосферные особенности той зоны, по которой она следует к цели. Одно дело испытывать ракету, которая летит с Восточного полигона на Камчатку по определенному коридору с известными атмосферными особенностями. Но если ядерный удар и будет наноситься, то ракеты полетят по кратчайшей траектории, то есть через Северный полюс, и куда они в итоге залетят – вообще никто не знает, потому что подобных испытаний еще не было.

Даже если Путин окончательно сойдет с ума и решит нажать ядерную кнопку, товарищи быстро его поправят и все ему объяснят. Президент РФ вообще мало чего понимает в этих вещах. В документальном фильме «Крым. Путь на Родину» Путин хвастается, как «напугал» эсминец США в Черном море: дескать, мы развернули комплекс береговой обороны и открыли его для спутников, чтобы американцы увидели и ужаснулись… Но почему-то никто не объяснил Путину маленькую деталь: дальность стрельбы российского комплекса – 250 км, а дальность полета крылатых ракет с американского эсминца – 2,5 тыс. (!) км. Если начнется серьезная война, комплексы, которые российский лидер понатыкал в Крыму, будут снесены шестым флотом США из Средиземного моря, даже не заходя в Черное море.

Помимо технической стороны вопроса, есть и психологическая. Вы серьезно думаете, что человек, который ежегодно исчезает из публичного пространства на 7–10 дней, чтобы сделать себе фейслифт (подтяжка лица. – «ГОРДОН") и накачать себя ботоксом, способен развязать ядерную войну? Ведь от ответного удара ботокс расплавится, потечет от страха.

– Вы просто завидуете тому, что у президента РФ с каждым годом все меньше и меньше морщин.

– Чтобы нажать ядерную кнопку, надо быть одержимым маниакальной идеей, а Путин раб лишь двух вполне земных желаний: продлить жизнь до бесконечности и навсегда остаться у власти. Вы обратили внимание на важную деталь на встрече в Минске?

– На 17-часовых переговорах в Минске в феврале 2015 года было много важных деталей. О какой конкретно вы говорите?

– Начало переговоров, Меркель, Олланд, Порошенко и Путин входят в зал. Лукашенко сам всех рассаживает. Вдруг к президенту Беларуси подскакивает российский лидер и чуть ли не из рук вырывает конкретный стул. Возникает замешательство. Знаете, почему? Потому что высота стула – важнейший фактор нынешней внешней политики РФ. Стул должен быть высоким, чтобы Путин не выглядел коротышкой. Одновременно стул не должен быть слишком высоким, чтобы ножки президента РФ не болтались в воздухе. Подготовка стула для Путина – важнейшая задача перед каждым его появлением на публике, этот стул готовят заранее. А тут Лукашенко по незнанию кому-то другому «заветный» стул предлагает. Чуть Минские переговоры не сорвал. А вы говорите «красную кнопку нажать». Я вас умоляю!..

– Если ядерный шантаж – блеф, почему Запад так вяло реагирует на военную агрессию России в Украине?

– Нынешнее противостояние Вашингтона и Москвы напоминает взаимоотношения США и СССР конца 1970-х. Америку тогда возглавлял либеральный и мягкий Джимми Картер, который пытался со всеми жить дружно. Вместо того чтобы воспользоваться этим и улучшить отношения с США, Советский Союз начал серьезный наезд – в Афганистан влез, ракеты SS-20 на Европу нацелил. В результате после Картера в 1981 году президентом стал жесткий Рональд Рейган, который решил покончить с выходками СССР. Он взвинтил расходы на вооружение. В ответ советские генералы начали внушать Политбюро и Генеральному секретарю ЦК КПСС: мол, американцы готовят первый удар по Советскому Союзу. На самом деле Рейган этого не планировал.

– Как не планировал, если именно во время президентства Рейгана «холодная война» между США и СССР достигла пика?

– В апреле 1985 года меня в качестве корреспондента ТАСС направили в Вашингтон. Журналистика была прикрытием, я приехал с заданием «не просмотреть подготовку США к внезапному ракетно-ядерному удару по СССР». Такое же задание получили все мои коллеги по линии политической разведки. Мне хватило трех месяцев, чтобы понять: задание – полная чушь.

Вначале я даже подумал, что, может, чего-то не понимаю. Обратился к другим сотрудникам резидентуры, но они все были со мной согласны. И аналитики Главного разведывательного управления так же считали. Но все дружно рапортовали в Москву о том, что проклятый Пентагон готовится к превентивному удару по СССР.

– Почему сотрудники советской внешней разведки врали центру?

– В Политбюро ЦК КПСС, которое управляло государством, постоянно шла подковерная борьба. В конце 1970-х руководство Минобороны СССР и КГБ вошло в сговор и придумало несуществующую угрозу внезапного ракетно-ядерного нападения со стороны США.

– Зачем?

– Чтобы пугать других членов Политбюро, большая часть которых состояла из 80-летних маразматиков. Угроза, пусть и не существующая, внезапного ракетного удара усилила важность и значимость Минобороны и КГБ. Представители силовых ведомств начали получать больше денег из бюджета, награды, звезды, лампасы. От советских разведчиков требовали давать информацию о подготовке ракетного удара со стороны США. Если ты рапортовал, что угрозы нет, тебя тут же отзывали обратно в СССР как недостаточно подготовленного сотрудника.

В итоге в СССР возникло две параллельные реальности: одна вымышленная, которая складывалась в голове у руководства на основании тех докладов, которые ему поступали в ответ на фейковые задания, другая – реальная жизнь в стране и за рубежом. На определенном этапе между двумя реальностями возникла пропасть: верхушка занималась виртуальными угрозами, а экономика государства разлагалась, страна гнила изнутри и в 1991 году распалась. Ровно то же самое сейчас происходит и в России. Как и СССР, ее разваливают силовики у власти.

– Озвучьте фамилии генералов, чей сговор, по-вашему, привел к развалу СССР.

– Началось все с председателя КГБ Юрия Андропова и министра обороны Дмитрия Устинова. Их инициативу подхватил один из ближайших соратников Андропова, мой непосредственный начальник (он тогда возглавлял внешнюю разведку СССР) Владимир Крючков. Все министры обороны Советского Союза, вплоть до Дмитрия Язова, тоже в этом участвовали.

К слову, только благодаря тому, что Крючков успешно пугал Политбюро американскими ракетами, он и стал председателем КГБ, получил генерала армии. После этого у него окончательно поехала крыша и он пошел на августовский путч 1991 года, после которого СССР рухнул.

Концентрация российских войск на границе с Украиной запредельная. Держать без дела такое количество людей нельзя, они превращаются в опасную для самой России силу

– Вы не преувеличиваете роль советских генералов? В конце концов, именно Рейган втянул Союз в гонку вооружений и обвалил мировые цены на нефть, что окончательно подорвало экономику СССР.

– Вопрос: «Правда ли, что Америка вошла в сговор с Саудовской Аравией, чтобы обрушить мировые цены на нефть?» – очень дискуссионный. В России тоже кричат: мол, США договорились с Саудовской Аравией. Я оцениваю правдивость этого утверждения 50 на 50.

Рейган действительно втянул СССР в гонку вооружений, но советский генералитет с удовольствием и совершенно бездумно ее подхватил, не понимая, что это погубит экономику. Именно руководство Минобороны и КГБ ставило перед Политбюро задачу отвечать США один к одному: если американцы разворачивают ракету – и мы должны, если разворачивают подводную лодку – значит, и мы обязаны. Как военное состязание с США отразится на экономике в СССР – об этом особо не думали. В итоге пупок развязался и все рухнуло. Абсолютно аналогичные события происходят сейчас в России: силовики генерируют фейковые угрозы извне, заставляют СМИ и собственные разведслужбы их тиражировать, а после сами же в них верят.

Хотите грандиозную историю, о которой мало кто помнит? Это о логике существования и СССР, и России. Во второй половине 1970-х в Советском Союзе создали ракеты SS-20 средней дальности. Ни конкретной цели, ни конкретной задачи не было: спроектировали, сконструировали и все. Личный советник Брежнева на закрытом брифинге в посольстве рассказывал нам, мол, аэродром, Леонид Ильич отправляется в загранпоездку, члены Политбюро его сопровождают. Вдруг к Брежневу подходит министр обороны Устинов, с которым они на «ты», потому что со времен Великой Отечественной знакомы были. «Лень, – говорит Устинов, – мы ракеты сделали, не баллистические, до США не долетят, но Европу накроют. Надо что-то с ними делать, деньги потратили, производство наладили, а куда девать – непонятно. Может, разместим их в западной части Украины и Белоруссии, пусть стоят?» Недалекий Брежнев, впадавший в маразм, отвечает: «Давай, Дима, давай!» Вот и все обсуждение стратегического вопроса.

Так без всякой реальной причины СССР развернул ракеты SS-20, США непонимающе ахнули и в ответ развернули в Европе баллистические ракеты «Першинг-2», подлетное время которых до Москвы было всего 8–10 минут. Теперь ахнули в Москве, и началась борьба за мир. Путин может доиграться со своими угрозами, и США вспомнят о «Першингах» или их современных модификациях. Если сейчас их разместить, например, в Прибалтике, то подлетное время сократится до четырех минут. С учетом того, что сейчас ракеты гиперзвуковые, до Москвы долетят и вовсе за 2–2,5 минуты. Вот и все решение вопроса о ядерной войне.

– Путин решится на широкомасштабное военное наступление на Украину?

– В разведке и аналитике важны детали, я их не знаю, но вижу две серьезные вещи. Во-первых, концентрация российских войск на границе с Украиной уже запредельная. Держать без дела такое количество людей нельзя, они разлагаются и превращаются в опасную для самой России силу.

С другой стороны, РФ крайне необходимо, чтобы Запад снял с нее санкции и не ввел новые. Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев стонал, докладывая о положении дел в стране. Если Путин решится на наступление, экономика России не выдержит новых санкций. Но надо учитывать фактор «территориального управления КГБ», ярким представителем которого является Путин. Как говорил покойный Березовский: «Трудно прогнозировать логику идиотов».

– Тогда объясните мне логику президента США, который тормозит выдачу Украине летального оружия.

– Обаму как раз понять можно: если американское оружие бросят так же, как и украинское при отступлении сил АТО из Дебальцево, будет скандал, и ответственность за это понесут не сенаторы, ратующие за военную помощь Украине, а лично Барак Обама. Это нанесет сильный удар претенденту на пост президента США от Демократической партии. Обама должен достойно оставить президентский пост, иначе его имя будет опозорено.

Но куда важнее вопрос: «Кому именно передавать американское летальное оружие?» О добровольческих батальонах речи быть не может, а настоящей армии в западном понимании слова в Украине до сих пор нет.

Вооруженные силы Украины целенаправленно гнобились и разваливались. Президенты, видимо, считали, что боеспособная армия для них опаснее, чем потенциальный внешний враг

– Как нет, если за последний год армия как раз появилась, впервые за всю историю независимой Украины?

– Ситуация вокруг Иловайска и Дебальцево наглядно продемонстрировала, что существует пропасть недоверия и даже вражды между личным составом Вооруженных сил Украины, находящихся на поле боя, и командованием. Командование может развернуть в определенных районах силы АТО, но, как только начинаются боевые действия, тут же утрачивает связь и управление. Армия оказывается брошенной на произвол судьбы и превращается в неуправляемую толпу. Проносится слух «Нас слили» и начинается паническое бегство. Безусловно, среди личного состава есть масса героев, но главная проблема, из-за которой в Украине через год (!) после начала агрессии все еще нет армии, – пропасть недоверия, непонимания, а то и вражды между личным составом и командованием. И виновато в этом однозначно верховное командование.

– К сожалению, мне нечего вам возразить…

– Я вам рассказывал о советских и российских генералах, а теперь поговорим об украинских. Есть понятие «паркетный генерал», еще Грибоедов устами Чацкого писал:

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;

Как не в войне, а в мире брали лбом,

Стучали об пол не жалея!

На период Евромайдана в Украине было 43 генерала армии. На единицу боеспособного солдата это, наверное, первое место в мире. Армии нет, а генералы несуществующей армии есть. Большинство из них получили лампасы в период, когда Вооруженные силы Украины целенаправленно гнобились и разваливались. Президенты, видимо, считали, что боеспособная армия для них опаснее, чем потенциальный внешний враг. Вооруженные силы Украины не участвовали ни в каких боевых действиях, не проводились даже военные учения. Последнее, как мне говорили, было в 1997 году на дивизионном уровне – это смешно! Объясните, за какие заслуги этим людям дали генеральские лампасы?

– За незаконную продажу оружия за границу…

– А еще за откаты вышестоящему начальству! Так что искать полководцев в украинском Министерстве обороны и Генштабе – дело безнадежное. Их там не может быть в принципе. Ход боевых действий на Донбассе лишний раз это подтверждает.

– Что вы предлагаете?

– В середине 1990-х в африканском государстве Сьерра-Леоне появились повстанцы и оттяпали значительный кусок территории, богатый алмазами. Правительственная армия ничего не могла сделать и пригласила варягов. Приехали 157 хорошо обученных и тренированных иностранных военных специалистов, которые за две недели раздолбали 10-тысячную армию повстанцев.

В 1960-х громадная Индонезия напала на маленькую Малайзию. Последняя тоже поняла, что не справится с монстром, и пригласила варягов: те приехали и раздолбали громадную армию Индонезии. И африканскому, и малайзийскому руководству хватило интеллекта понять, что не стоит сражаться до последнего жителя страны, а надо нанимать военных специалистов.

– Вы намекаете, что у украинского руководства интеллекта на это не хватило?

– Или интеллекта не хватило, или не было желания завершить войну быстро и без огромных потерь.

В мае 2014-го я привез в Украину одного из лучших на Западе военных специалистов. Он бы ликвидировал вооруженных сепаратистов за два месяца. Но ваш чиновник зажевал проблему

– В мае 2014 года, до президентских выборов, вы приезжали в Украину. Зачем?

– Привез одного из лучших на Западе военных специалистов, такого уровня экспертов в мире, возможно, человек 10. Его имя и биография говорят о нем достаточно, опыта и знаний у него, я думаю, больше, чем у всего Генштаба Украины.

В мае прошлого года количество вооруженных сепаратистов, действующих на Донбассе, исчислялось несколькими сотнями. Мы приехали с конкретным планом, мой партнер был готов закончить всю бузу на востоке Украины в течение двух месяцев максимум. Наш план по ликвидации сепаратистов обошелся бы в экспортную стоимость двух танков Т-90.

– Я давно в Военторге не была, не помню, сколько стоит танк. Озвучьте стоимость вашего проекта, пожалуйста.

– Порядка шести миллионов долларов, причем половина этой суммы ушла бы на оружие, на то самое оружие, которое долго и безрезультатно просит теперь Украина у Запада. Нас свели с человеком из украинского руководства, который на тот момент мог решить этот вопрос.

– Фамилию не назовете?

– Не стоит вносить дополнительный раздрай. Но, поверьте, я говорю о достаточно высоком уровне. Сегодня в Украине эта фамилия у каждого на слуху, а в мае 2014-го этот человек легко мог решить вопрос сепаратистов на Донбассе, но вместо этого зажевал проблему. Знаете, что больше всего удивляет американцев в украинских чиновниках? Они не отвечают конкретно «да» или «нет», а мычат нечто нечленораздельное.

Я вернулся в США, но продолжил усилия, сумел пробиться на министерский уровень, представители которого были вхожи к новоизбранному президенту Украины. В ответ опять тишина. Это при том, что украинские делегации разъезжают по миру, неустанно просят оружие и получают отказ. Зато когда к ним приезжают западные специалисты и предлагают продуманный, разработанный до мелочей план… Понимаете, типичный украинский чиновник не решает проблемы, он работу работает. И в этом вся трагедия Украины.

В конце 1980-х в КГБ рассказывали анекдот, который очень точно описывает сегодняшнюю украинскую бюрократию. Забросили ЦРУшника в Москву с заданием совершить государственный переворот. Он приехал, страна понравилась, начались угрызения совести и он решил сдаться. Пришел на Лубянку: мол, ребята, я из ЦРУ, готов во всем признаться. «Задание есть?» – спрашивает КГБшник. Американец утвердительно кивает головой. «Тогда вам в соседний кабинет», – отвечают ЦРУшнику. Он идет в соседний кабинет: «Я из ЦРУ, задание есть». «А радиоточка?». – «Есть». – «Тогда вам в соседний кабинет». Американца весь день футболили из кабинета в кабинет. Поздно вечером он, совершенно измотанный, заходит в последний кабинет: «Я из ЦРУ, и задание, и радиоточка, и много чего другого есть». – «Так иди нафиг и выполняй свое задание, не мешай к первомайской демонстрации готовиться». То же самое происходит и в Украине.

– Может, ни ваш представительский уровень, ни уровень вашего специалиста и тех, кто за ним стоял, не впечатлил украинское руководство?

– Уровень командующего одним из лучших спецназов мира для вас авторитет? Уровень командующего спецоперациями НАТО – авторитет? Может, мне со своим планом надо было до генсека ООН дойти, чтобы в Киеве обратили на него внимание? Мой партнер, как все западные серьезные люди, привык отвечать за свои слова. Тем более, что соответствующий опыт боевых операций имеется. Если сказал, что за два месяца решит проблему с сепаратистами на Донбассе, так и было бы, и уже в августе 2014-го на востоке Украины было бы все спокойно, плюс было бы оружие и боеспособный спецназ.

– Как вы объясняете отказ украинского руководства от вашего проекта нейтрализации сепаратистов?

– Система не работает, и это страшно! У Украины два врага – путинская Россия и собственное государство в лице чиновного люда. Помните произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», опубликованное в конце 18-го века? Эпиграфом к книге Радищев взял стих из поэмы Тредиаковского, чуть видоизменив его: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» (перевод фразы на современный язык: «Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее». – «ГОРДОН"). Это самое блестящее и короткое описание чиновничьего аппарата в современной Украине.

Если мент со средним образованием становится министром обороны Украины, то, наверное, начальник Генштаба должен быть выпускником кулинарного техникума

– После президентских и парламентских выборов 2014 года в Украине сменилось руководство. Вы делали попытки вновь предложить ваш проект?

– У одного из этих высоких чиновников до сих пор лежит наш проект, у того самого, который на телеэкранах регулярно рвет на груди рубаху: мол, агрессия, агрессия… Мы просим дать окончательный ответ, но чиновник то уехал, то отошел, то упал, то еще не отжался. У меня уже цензурные слова кончились. Этот представитель украинского руководства уже съездил с президентской делегацией за оружием на Ближний Восток, за тем самым оружием, которое мы предлагаем на блюдечке.

– Напрямую к Петру Порошенко не пытались обратиться?

– Здесь тоже проблема. У вас действительно замечательный президент, в том смысле, что если бы он был министром иностранных дел – лучшей кандидатуры нет. Я видел, как Порошенко выступал в Конгрессе США – это выдающийся образец дипломатического искусства. Но есть закон Мерфи: каждый чиновник или менеджер рано или поздно достигает предела своей компетентности.

Я очень боюсь, что господин Порошенко мог достигнуть этого предела на посту главы украинского МИД. Потому что на посту президента у него есть две очень серьезные проблемы – подбор кадров, прежде всего военных, по критерию личной преданности, а не профессиональной пригодности, и непонимание, что судьба Украины в первую очередь решается на фронтах, а не за столом переговоров, и дипломатические усилия не могут превратить поражение на поле боя в победу за столом переговоров. Дипломатия может лишь зафиксировать более-менее удачно то, что уже произошло на поле боя. Как мне кажется (при этом я очень хотел бы ошибиться), господин Порошенко плохо разбирается в военных делах, поэтому не особенно ими занимается, передоверив судьбу страны «паркетным генералам». А это готовый рецепт страшного поражения.

– Вам не кажется, что слишком многим в украинской политике элементарно невыгодно останавливать войну на Донбассе, на которую можно свалить отсутствие системных реформ, при этом ведя огромный серый бизнес?

– Это плохо кончится, будет очередной Майдан и рухнет вообще все. Я правда не понимаю кадровую политику Порошенко. Прошлый министр обороны Украины (генерал-полковник Валерий Гелетей, возглавлял Минобороны с 3 июля по 14 октября 2014 года. – «ГОРДОН"). Его назначение – это же диверсия против Украины.

Раскрываю биографию этого «полководца». Оказалось, он окончил Ивано-Франковскую специализированную среднюю школу милиции. Я в шоке! Стесняюсь спросить: господин президент Украины, если – не дай Бог – вам понадобится сложная операция на сердце, вы доверите ее выпускнику медучилища? В Советском Союзе человек с таким образованием максимум стал бы участковым милиционером, а тут целый министр обороны воюющей страны…

Я видел несколько выступлений Гелетея, он сверкал свежевыбеленными зубами и вещал: мол, научился воевать за время пребывания на должности. Это накануне Иловайского котла было. Он даже не понял, что его «обучение на должности» стоило жизни сотням, если не тысячам людей. Если мент со средним образованием становится министром обороны Украины, то, наверное, начальник Генштаба должен быть выпускником кулинарного техникума.

Несмотря на мрачность ситуации, есть великая надежда. Я говорю о новом поколении украинцев, которые вошли в политику за последние примерно 10 лет. Это люди с правильно поставленными мозгами, когда возникает задача, они думают и ищут способы ее решения. А как традиционный украинский чиновник решает проблему? Он прежде всего прикидывает: «А шо я з цього буду мати?». И если ничего, то он и решать ее не будет. А если от таких чиновников зависит судьба страны, то эта страна оказывается там, где оказалась Украина через 25 лет после достижения независимости – без армии и без денег. Наверное Украина должна пройти библейский сценарий: Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы в Землю обетованную вошли только свободные люди. Наверное, стране придется ждать, когда представители старого чиновничьего сознания умрут естественной смертью.

– Пока из власти естественным путем уйдут люди старой политической системы, Украина может исчезнуть.

– Тут все зависит от того, что будет с вашим северным соседом. Сейчас судьба России в значительной степени зависит от президента США. Подписав всего две бумажки, без всяких ядерных ударов Обама может погрузить РФ в предынфарктное состояние.

– Можно с этого места подробнее?

– Первое: крупнейшие нефтяные монополии уже давят на Обаму, требуя снять ограничения на экспорт американской сырой нефти, он пока сопротивляется, но надежда есть. Если Обама подпишет эту бумагу, мировые цены на нефть рухнут.

Второе: экспорт сжиженного газа. По состоянию на январь 2015 года на столе Обамы лежало примерно 100 заявок на экспорт сжиженного газа из США, при этом удовлетворено лишь пять из них. Но на президента и здесь давит мощное лобби. Ожидается, что через семь-восемь недель первая партия пойдет в Европу. Если будут сняты ограничения на экспорт американского сжиженного газа, мировые цены на него тоже рухнут.

И в первом, и во втором случае Кремлю конец. Знаете, в чем уникальность России? Нормальные страны при хорошей экономике всегда нормальны. Россия же становится вменяемой во внешней политике только тогда, когда испытывает серьезные экономические проблемы. Как только в РФ появляются лишние деньги, у Кремля едет крыша: пацаны забываются и расставляют пальцы веером. Россия – страна нетрадиционной ориентации, в том смысле, что в стратегическом плане в ней все делается через одно место. Если Запад не снимет санкции, через два года Россия рухнет.

В нефтяных скважинах, которые сейчас разрабатывает РФ, по оценкам разных специалистов, нефти осталось примерно на два года. Новых месторождений в связи с западными санкциями Россия разрабатывать не может. Таким образом, через два года страна останется без нефти.

– Может, дело не в самой России, а в ее нынешнем политическом руководстве?

– Иногда мне кажется, что Путин – агент зловещей мировой закулисы, который получил задание раз и навсегда покончить с Россией. Вместо того чтобы налаживать нормальные отношения с той же Европой, экспорт газа и нефти в которую составляет львиную долю российского бюджета, Путин начал собачиться с Западом. Даже в разгар «холодной войны» кремлевские старцы никогда не шантажировали западные страны поставками нефти и газа. Ни-ког-да. Поскольку даже идиот понимает, что рубить сук, на котором сидишь, – это контрпродуктивно. А вопли: дескать, в ситуации с Украиной НАТО сам виноват, потому что начал приближаться к российским границам. Это же Путин возродил НАТО. До агрессии России Альянс существовал практически только на бумаге, зато теперь ожил. Путин вторгся в Украину якобы для того, чтобы туда не вошел НАТО. Но теперь солдаты НАТО уже в Прибалтике, на границах РФ. «Дарагие расеяне» должны сказать за это спасибо Путину.

В СССР в конце 1980-х, за два года до августовского путча, нас перевели на аналитическую работу. Мы собирали информацию со всего Союза, пытались понять, что происходит. Тогда я увидел четкие признаки скорого распада государства. Те же признаки я сейчас вижу и в России. Путин многое сделал для того, чтобы следующим президентом США стал новый Рейган и чтобы политика сдерживания РФ надолго стала внешнеполитическим курсом Вашингтона. В условиях глобализации превратиться в замкнутого в себе изгоя – это значит превратить РФ в третьесортное государство или вообще ее уничтожить. Но Путин все делает для этого, поскольку считает, что это единственный способ для него удержаться у корыта до гробовой доски.

– Если Путин уйдет, враждебность России к Украине прекратится?

– Нет. К сожалению, это историческая судьба Украины, кто бы ни пришел к власти в Кремле. Россия не усвоила важнейшей аксиомы: памперсы и политиков нужно менять регулярно. Страна продолжает ходить в использованных памперсах, а все, кто приходят в Кремль, пытаются остаться там навечно, превращая страну в болото. Это национальная идея и трагедия России, которая ее погубит. Именно поэтому существование открытой, демократической и успешной Украины для Кремля как кость в горле.

Кто придет на смену Путину? Опять-таки, люди из «питерской Жмеринки». Например, бывший директор ФСБ, а сейчас секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он, как и Путин, работал в ленинградском управлении КГБ, был специалистом по организации охоты и рыбалки для руководства. Такой «егерь» был практически в каждом управлении КГБ, вывозил начальство на природу, накрывал поляну, а сейчас руководит Совбезом. Но если во главе стаи львов стоит баран, то львы превращаются в стадо баранов. Не важно, сколько умных людей в российских структурах, если их возглавляет Вова Путин.

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