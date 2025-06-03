В Минске собака выбежала под плотный поток машин 2 3.06.2025, 12:02

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Иллюстративное фото

Ее ловили несколько человек.

Проспект Пушкина, плотный поток машин. Вдруг на проезжей части оказывается несколько человек. Что они делают? Пытаются поймать собаку, пишет Onliner.by.

Непонятно как и неизвестно откуда, но каким-то образом маленький пёс выскочил на дорогу. Маневрируя среди остановленных автомобилей, он делал все возможное, чтобы не попасть в руки тех, кто пытался его поймать.

В поимке питомца участвовали, судя по записи, не меньше пяти человек. Добиться успеха им удалось далеко не сразу. К счастью, под машину никто не попал, все закончилось хорошо. Но стресс все причастные явно пережили немаленький.

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