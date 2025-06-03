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В Минске собака выбежала под плотный поток машин

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  • 3.06.2025, 12:02
  • 1,194
В Минске собака выбежала под плотный поток машин
Иллюстративное фото

Ее ловили несколько человек.

Проспект Пушкина, плотный поток машин. Вдруг на проезжей части оказывается несколько человек. Что они делают? Пытаются поймать собаку, пишет Onliner.by.

Непонятно как и неизвестно откуда, но каким-то образом маленький пёс выскочил на дорогу. Маневрируя среди остановленных автомобилей, он делал все возможное, чтобы не попасть в руки тех, кто пытался его поймать.

В поимке питомца участвовали, судя по записи, не меньше пяти человек. Добиться успеха им удалось далеко не сразу. К счастью, под машину никто не попал, все закончилось хорошо. Но стресс все причастные явно пережили немаленький.

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