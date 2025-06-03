«Это не просто эпизод»: операция «Паутина» может повториться 1 3.06.2025, 12:01

Инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне.

Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием «Паутина» была необходима для улучшения ситуации с безопасностью на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. Это может повториться, заявил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в интервью France 24.

По словам главы правительства, для Украины это была очень целенаправленная военная операция, особенно на фоне переговоров, которые не приносят прогресса.

«Мы уже два месяца предлагаем полное прекращение огня, а россияне все еще не соглашаются. Они продолжают атаковать Украину каждую ночь, ежедневно, происходят постоянные ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру. Поэтому у нас нет выбора - мы должны уничтожить их военный потенциал и не дать им возможности это делать», - отметил Шмыгаль.

"Паутина» доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне, добавил премьер. Шмыгаль отмечает, что технологии меняют поле боя. Более того, он заявил, что Украина имеет много других идей для улучшения этой возможности. Он отметил:

«Это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков».

В то же время он отметил, что Украина нуждается от союзников в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить российскую логистику на оккупированных территориях и вблизи границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com