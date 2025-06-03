Дроны нанесли удар возле Крымского моста

Дроны нанесли удар возле Крымского моста1
- 3.06.2025, 12:12
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Обломки упали на дорогу.
Российская армия заявила о сбитии неизвестного дрона над Крымским мостом утром вторника, 3 июня.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как пишет Mash, дрон якобы был сбит около 6 утра по местному времени.
«По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу», - сказано в сообщении.
Россияне заявляют, что во время работы ПВО никто не пострадал. Однако мониторинговые каналы сообщают, что после сбития дрона движение по мосту было перекрыто почти на три часа.