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Сможет ли ИИ заменить человека?

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  • 3.06.2025, 12:13
Сможет ли ИИ заменить человека?

Модели уже сегодня превосходят людей в тестах, программировании и научных задачах.

Генеральный директор американского ИИ стартапа Anthropic Дарио Амодей заявил, что в течение пяти лет ИИ может заменить до половины всех начальных офисных должностей, пишет журнал Time (перевод — сайт Charter97.org).

Руководитель LinkedIn отметил: ИИ уже вытесняет выпускников. А глава Fiverr прямо сказал: «ИИ идет за вашей работой — и за моей тоже».

Главная цель ведущих ИИ-компаний — создание сильного искусственного интеллекта (AGI), способного выполнять большинство экономически ценных задач лучше человека. На это уже тратятся триллионы долларов, а правительства активно поддерживают гонку.

Модели ИИ уже сегодня превосходят людей в тестах, программировании и научных задачах. Ожидается, что AGI появится между 2026 и 2035 годами. И тогда, уверены эксперты, настанет массовая технологическая безработица — сначала среди «белых воротничков», затем среди рабочих.

Содержание AGI дорого, но масштабирование дешево. Это угрожает самому принципу экономики, в которой труд — основа благосостояния. AGI может полностью заменить труд капиталом. Компании и правительства могут потерять стимулы инвестировать в людей, как нефтяные государства, страдающие от «ресурсного проклятия».

Однако развитие ИИ — это не фатальный финал. Вместо централизации производства и власти в руках немногих, возможно создать ИИ-технологии, усиливающие человека. Уже сегодня стартапы, такие как Cursor, развиваются быстрее, потому что помогают людям, а не заменяют их.

Будущее может зависеть от того, кто владеет ИИ: корпорации или все мы. Если каждый сможет обучать и контролировать ИИ, работать с ним, а не против него, — человечество сможет сохранить влияние.

Пока же идет гонка AGI. И вопрос не в том, заменит ли нас ИИ, а в том — успеем ли мы использовать его, прежде чем он вытеснит нас.

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