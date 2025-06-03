Politico: Абрамовичу грозит суд из-за продажи «Челси»15
- 3.06.2025, 12:17
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Британское правительство намерено отправить эти средства в Украину.
Британское правительство заявило о готовности подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы направить средства от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарную помощь Украине, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Правительство намерено добиться того, чтобы выручка от продажи «Челси» была направлена на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России», — говорится в совместном заявлении министра финансов Рэйчел Ривз и главы МИД Дэвида Лэмми.
Сумма в £2,5 млрд, вырученная от продажи клуба американскому консорциуму в мае 2022 года, остается замороженной на счете в британском банке. Абрамович, который попал под санкции в марте 2022 года за предполагаемые связи с Владимиром Путиным, утверждал, что деньги должны пойти на помощь «всем жертвам войны», включая пострадавших в России.
«Мы крайне разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения с господином Абрамовичем», — отметили британские чиновники. — «Хотя мы оставляем дверь для переговоров открытой, готовы решать этот вопрос в суде, чтобы пострадавшие в Украине получили помощь как можно скорее».
После начала войны в Украине в феврале 2022 года Абрамовичу выдали специальную лицензию на продажу «Челси» при условии, что он не получит личной выгоды от сделки.
В декабре 2023 года Абрамович безуспешно оспаривал санкции ЕС, требуя компенсацию в размере €1 млн за ущерб репутации. Суд ЕС отклонил иск, признав меры санкционного давления правомерными.