Politico: Абрамовичу грозит суд из-за продажи «Челси» 15 3.06.2025, 12:17

1,310

Роман Абрамович

Британское правительство намерено отправить эти средства в Украину.

Британское правительство заявило о готовности подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы направить средства от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарную помощь Украине, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Правительство намерено добиться того, чтобы выручка от продажи «Челси» была направлена на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России», — говорится в совместном заявлении министра финансов Рэйчел Ривз и главы МИД Дэвида Лэмми.

Сумма в £2,5 млрд, вырученная от продажи клуба американскому консорциуму в мае 2022 года, остается замороженной на счете в британском банке. Абрамович, который попал под санкции в марте 2022 года за предполагаемые связи с Владимиром Путиным, утверждал, что деньги должны пойти на помощь «всем жертвам войны», включая пострадавших в России.

«Мы крайне разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения с господином Абрамовичем», — отметили британские чиновники. — «Хотя мы оставляем дверь для переговоров открытой, готовы решать этот вопрос в суде, чтобы пострадавшие в Украине получили помощь как можно скорее».

После начала войны в Украине в феврале 2022 года Абрамовичу выдали специальную лицензию на продажу «Челси» при условии, что он не получит личной выгоды от сделки.

В декабре 2023 года Абрамович безуспешно оспаривал санкции ЕС, требуя компенсацию в размере €1 млн за ущерб репутации. Суд ЕС отклонил иск, признав меры санкционного давления правомерными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com