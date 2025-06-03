Архитекторы предложили в центре Минска вырыть автомобильный тоннель 6 3.06.2025, 12:23

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Что еще запланировали изменить в центре столицы?

Минские градостроители представили на обсуждение скорректированный детальный план исторического центра столицы. Среди прочего, архитекторы предложили значительные изменения в организации дорожного движения. Что ещё запланировали изменить в центре столицы в ближайшем и не очень будущем?

Одним из самых заметных предложений, которые, правда, относятся к «отдалённой перспективе» (после 2030 года), стало намерение сделать площадь Свободы полностью пешеходной. Для этого, по мнению разработчиков ПДП, необходимо построить транспортный тоннель от проспекта Независимости до улицы Немиги.

Как пояснили градостроители, продлить этот «коридор» дальше «проблематично по техническим причинам» (в частности, из-за прохождения линии метро). Об этом сообщило агентство «Минск-Новости».

После тоннеля транспорт, по задумке, должен выезжать в начало проспекта Победителей, где организуют развязку «на одном уровне». Это означало бы, что существующий путепровод над улицей Немигой предлагается демонтировать, а движение в этом узле будет организовано «как на обычном перекрёстке».

Более того, прозвучало предложение уменьшить количество полос движения на самой улице Немиге. Таким образом, как пояснили авторы проекта, они «сознательно пытаются минимизировать приток личных автомобилей в исторический центр, оставляя приоритет для движения общественного транспорта».

Агентство «Минск-Новости» отметило, что такое решение с путепроводом восприняли на архитектурно-градостроительном совете «достаточно настороженно», и «чувствовалось, что не все принимают такой вариант».

Впрочем, пока это «лишь предложения авторов проекта», сообщил источник.

Что планируют до 2030 года?

Среди более близких планов (до 2030 года), которые получили большую поддержку, значатся следующие изменения:

Верхний город. Здесь в основном завершаются ранее начатые проекты. Планируется достроить многофункциональный комплекс на Интернациональной, 3, и закончить реконструкцию здания на Революционной, 6. Также здание на Революционной, 3 (где сейчас, по данным агентства, располагается ГУБОПиК) хотят приспособить под малую сцену Купаловского театра, сделав к нему пристройку.

Ещё одна идея — реконструкция мастерской-музея скульптора Ивана Миско на Интернациональной, 11Б, с пристройкой помещения под Музей белорусской космонавтики.

Раковское предместье и окрестности. Главное изменение здесь — давно обсуждаемый вынос обойной фабрики. Её территорию и помещения запланировали приспособить под многофункциональный центр, названный разработчиками «молодёжным центром культуры и искусства».

Часть фабричных построек предложили снести, чтобы продлить Обойный переулок до улицы Мельникайте. Вдоль нового отрезка переулка могут появиться новые здания. Так, на месте нынешнего торгового дома «Белорусские обои» может вырасти 7-8-этажный жилой дом с подземной парковкой. Рядом с ним — административно-деловой объект и кафе. На месте парковки и хозпостройки Дома профсоюзов (пр. Победителей, 19а) запланирован конгресс-центр.

Также предлагается обустройство сквера вдоль улицы Димитрова. А вот от идеи строительства детского сада на 90 мест в районе улицы Мельникайте, похоже, отказались, так как «вблизи есть аналогичные объекты, загруженные не полностью».

Пешеходные связи. Планируется строительство пешеходного моста от Минского замчища к Троицкому предместью и обустройство прохода от улицы Зыбицкой под существующим мостом через Свислочь в сторону Дворца спорта. Также для связи двух частей будущего комплекса «Минское замчище» (сейчас разделённых проспектом Победителей) архитекторы предложили создать пешеходный подземный тоннель по створу исторической улицы Замковой, дополнив его музейной экспозицией с «аутентичными фрагментами древнего города».

Мнения минчан и «радикальные предложения»

Во время общественного обсуждения проекта, как сообщило «Минск-Новости», горожане высказывали опасения, что строительство транспортного тоннеля под площадью Свободы может повлиять на культурный слой. Также неоднозначно восприняты планы по преобразованию Обойного переулка.

Прозвучали и «совсем радикальные предложения» о сносе целого ряда зданий, включая жилой дом с торговым домом «На Немиге», как «стилистически не увязанных с историческим центром». Как посчитало агентство, «такое предложение невозможно рассматривать всерьёз».

В целом, предложения проекта по освоению территории до 2030 года городской архитектурно-градостроительный совет поддержал (за исключением детского сада). А вот планы на «отдалённую перспективу», включая тоннель и «заужение» Немиги, градостроители представили в качестве «ознакомительной информации», требующей «дополнительной проработки и широкого обсуждения», отметил источник.

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