Ультраправые развалили коалиционное правительство Нидерландов 3.06.2025, 12:31

Из-за отказа радикально ограничить миграцию.

Миграционный вопрос, ставший одним из главных для политиков и избирателей во многих западных странах, привел во вторник к распаду коалиционного правительства Нидерландов. Герт Вилдерс, лидер крайне правой Партии свободы (PVV), вывел ее из состава коалиции после того, как три другие входящие в нее партии отказались поддержать его план по ограничению миграции, сообщает Bloomberg.

PVV настаивала на закрытии границ для просителей убежища, временном прекращении практики воссоединения семей и возвращении просителей убежища из Сирии на родину на основании того, что после свержения Башара Асада ситуация там якобы больше не представляет высокого риска для жителей. Кроме того, план, который Вилдерс представил на прошлой неделе, предусматривал привлечение армии к патрулированию границ и закрытие пунктов размещения беженцев.

В понедельник Вилдерс потребовал, чтобы остальные три партии «поставили подписи» под его планом и договорились о реализации ряда его пунктов уже в течение ближайших нескольких недель. В противном случае он пригрозил выходом PVV из коалиции и во вторник реализовал свою угрозу. Это означает, что теперь в Нидерландах должны пройти внеочередные выборы.

Миграционный вопрос не первый раз подрывает правительство Нидерландов. В 2023 г. из-за него же распалось правительство Марка Рютте, который дольше всех занимал пост премьер-министра (14 лет). К тому времени ультраправые партии во многих странах Европы были на подъеме, в том числе благодаря обещаниям сократить миграцию. На выборах PVV получила большинство голосов, однако не смогла самостоятельно сформировать правительство.

Другие партии отказались выбрать Вилдерса премьер-министром, и после многомесячных переговоров этот пост в июле 2024 г. занял беспартийный Дик Схоф, бывший директор Службы общей разведки и безопасности.

Дилан Йешилгёз-Зегериус, преемник Рютте на посту лидера правоцентристской Народной партии за свободу и демократию, занимающей второе место по числу депутатов в парламенте, обвинила Вилдерса в эгоизме и нежелании брать на себя ответственность. По ее словам, у входящих в коалицию партий нет принципиальных разногласий, и «дело не в убежище», а в том, что Вилдерс «выбирает свое эго и свои интересы», подрывая шансы правых партий.

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