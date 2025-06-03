В России запаниковали из-за пропажи Путина 8 3.06.2025, 12:48

3,944

Фото: Getty Images

Глава РФ исчез после атаки Украины на аэродромы.

В России среди Z-блогеров начала распространяться паника, там «потеряли» российского диктатора Владимира Путина. Кремлевский глава нигде не появляется публично после разгромной операции Службы безопасности Украины под названием «Паутина», произошедшей 1 июня, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД». Пользователи предполагают, что Путин вообще не отреагирует на украинскую атаку, в результате которой поражено более 40 самолетов.

«Z-патриоты потеряли Путина – он не появляется нигде публично с 31 мая (не считая кремлевских «консервов». А параллельно уже сомневаются, что тот вообще ответит на удар по авиабазам», – говорится в сообщении.

Хотя видео с российским диктатором и появлялись после 1 июня, однако разная одежда Путина подтверждает, что кадры были сделаны в разные дни, то есть сняты заранее, но опубликованы позже.

«Уже 4 дня от Папы нет никаких заявлений и новостей. Помогите найти человека. Может что-то случилось?» – написали россияне.

Судя по комментариям, они уже не уверены и в применении знаменитого «Орешника», мол, для чего им вообще бить, ведь это не решит никаких проблем.

«По каким целям будете бить «Орешником» и ради чего? «Орешник» наших проблем не решит. Для него в текущей парадигме СВО просто нет целей», – говорится в сообщении.

В свою очередь муж топ-пропагандистки РФ Ольги Скабеевой, ее соведущий в программе «60 минут» Евгений Попов в лучших мемных традициях заявил, что не стоит паниковать, ведь во время операции «Паутина» было якобы поражено только 3 – 4 самолета.

«Какой на*иг Перл-Харбор? Что за паника. По видео 3-4 борта. Вообще не понятно сколько из них действующие, а сколько муляжей», – «успокоил» пропагандист.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-агрессора было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com