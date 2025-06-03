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На популярном у белорусов курорте опечатали 174 отеля

  • 3.06.2025, 12:39
На популярном у белорусов курорте опечатали 174 отеля

Из-за нарушений норм пожарной безопасности.

В Анталье (Турция) по требованию Министерства культуры и туризма были приостановлены лицензии 174 из 294 отелей, работающих в пределах границ центрального района города Муратпаша. Об этом сообщает haberimizvar.net со ссылкой на заявление местных властей.

Пожарная служба столичного муниципалитета Антальи проверила 294 объекта. В значительном количестве объектов специалисты выявили недостатки, в частности в обеспечении безопасности постояльцев в случае возгораний и пожаров. Это касается отелей, обладающих упрощенными лицензиями на деятельность в гостиничной сфере, то есть не крупных или сетевых гостиниц.

Муниципалитет дал отелям срок до 31 мая 2025 года для устранения недостатков и получения отчета о соответствии пожарной охране. Но многие — 174 отеля — требования не выполнили. Из-за этого с понедельника, 2 июня, началась процедура опечатывания тех отелей, которые не устранили недостатки.

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