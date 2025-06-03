У мобильных операторов появились очередные новшества 3.06.2025, 13:01

Некоторые тарифные планы закроют, клиентам надо принять решение.

У мобильных операторов появились очередные изменения для клиентов. Так, компании МТС и А1 закрывают для обслуживания некоторые тарифные планы, пишет «Зеркало».

Компания МТС сообщила клиентам, что с 10 июня будет прекращено обслуживание по архивным тарифным планам «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище Х», «Безлимитище 2.0».

«Абоненты смогут перейти на актуальные тарифные планы самостоятельно. Если абонент не изменит тарифный план до указанной даты, будет автоматически произведена смена на тариф „#Безлимитище“ как наиболее близкий по параметрам к закрываемым, — предупреждает оператор. — Клиентам тарифных планов в рамках пакетов услуг домашнего интернета и участникам акций со скидкой на абонплату тариф „#Безлимитище“ будет предоставлен с полным сохранением акционных условий».

Тарифный план «#Безлимитище» включает безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости и 700 минут во все сети Беларуси — оптимальный объем минут, дающий более широкие возможности для свободного общения с родными и близкими.

«До 31 июля 2025 года абоненты могут самостоятельно выбрать и бесплатно перейти на любой другой актуальный тарифный план МТС», — сообщает компания.

Ранее с 31 мая оператор МТС повысил абонплату по некоторым тарифным планам, стоимость голосовых вызовов, передачи данных, международной связи и ряда дополнительных услуг для корпоративных клиентов. «Данные изменения позволят продолжить инвестировать в дальнейшее развитие сети, а также обеспечить внедрение новых технологий», — сообщает МТС.

Напомним, с 1 июня оператор А1 прекратит обслуживать абонентов архивных тарифных планов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0». «До указанной даты абоненты данного тарифного плана могут самостоятельно перейти на любые актуальные предложения компании, — уточняет оператор. — При этом абоненты, не сменившие тарифный план до указанной даты самостоятельно, будут автоматически переведены на актуальный тарифный план „Драйв Анлим“».

Тем временем мобильный оператор life:) с 3 июня прекращает подключение и продление некоторых услуг. Среди прочего это «Мир онлайн», а также ряд порталов. «Если вы пользуетесь этими сервисами, они будут действовать до конца срока действия, после чего отключатся автоматически», — уточняет оператор.

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