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Украинская делегация прибыла на переговоры в США

  • 3.06.2025, 13:05
Украинская делегация прибыла на переговоры в США

В Офисе Зеленского раскрыли, какие темы будут затронуты.

Украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыла в Вашингтон. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который также является членом делегации, передает УНИАН.

Он отметил, что также есть представители Министерства обороны и Офиса президента.

«Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны», - сказал руководитель Офиса президента.

По его словам, члены делегации в США будут «продвигать» важные для Украины вопросы.

«Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма (речь идет о сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который предлагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители - УНИАН). Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали», - отметил Ермак.

По его словам, предполагается обсуждение вопроса о возвращении Россией депортированных украинских детей и поддержку США этого процесса. Также обсудят «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви».

Ермак сообщил, что предусмотрено немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа.

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