Financial Times: Частные кредиты скрывают экономическую ловушку

Financial Times: Частные кредиты скрывают экономическую ловушку1
- 3.06.2025, 13:18
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Сектор частного кредитования — возможный «очаг заражения».
Сектор частного кредитования настолько тесно связан с банковской системой и страховщиками, что может стать «очагом заражения» при следующем финансовом кризисе. К такому выводу пришли экономисты, представители SEC и бывший советник Минфина США в исследовании Moody’s Analytics, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно докладу, в условиях рыночных потрясений фонды частного кредитования могут усилить системные риски из-за своей непрозрачности и плотной взаимосвязи с другими участниками финансовой системы. Исследователи отмечают, что после кризиса 2008 года банки ужесточили стандарты кредитования, и на этом фоне частное кредитование, не подверженное строгому регулированию, резко выросло.
Анализ основывался на данных по публичным компаниям, занимающимся кредитованием среднего бизнеса, как прокси для оценки непрозрачного сектора. Выяснилось, что в моменты рыночного стресса они демонстрируют все более высокую корреляцию с другими сегментами финансовой системы, что указывает на рост взаимосвязей.
«Современная финансовая система работает как плотная сеть, а не как прежняя модель с банками в центре», — говорится в отчете. Частные кредиторы, специализированные финструктуры и страховщики заняли ключевые позиции в корпоративном кредитовании.
Тем временем банки продолжают наращивать участие в секторе через партнерства и схемы вывода активов за баланс.
В отчете рекомендуется усилить надзор в частном кредитовании и сделать его прозрачнее, не препятствуя при этом инновациям, а предупреждая риски.