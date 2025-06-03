Можно ли хранить еду в фольге 3.06.2025, 14:11

Фото: New Africa/Shutterstock

Эксперты рассказали о последствиях для здоровья.

Мы привыкли использовать алюминиевую фольгу для хранения остатков еды в холодильнике, но это может иметь плохие последствия для здоровья, предупреждает издание Tasting Table.

На первый взгляд, фольга защищает продукты от внешних воздействий, но на самом деле то, что угрожает человеческому здоровью, очень микроскопическое, и увидеть его невооруженным глазом невозможно. Речь идет об опасных бактериях.

Отмечается, что когда мы заворачиваем остатки пиццы или курицы в фольгу, это не создает герметичной среды вокруг продукта, а значит, имеют возможность размножаться невидимые глазу бактерии, которые вызывают пищевые отравления.

Фольга не имеет впитывающих свойств, другими словами, она не прилипает к другим поверхностям, а потому невозможно создать полностью герметичную среду, как бы тщательно не заворачивать пищу. В маленьких щелях между фольгой и продуктом питания могут размножаться такие опасные бактерии, как стафилококк, эндемическая почвенная палочковидная бактерия, а также бактерии, вызывающие ботулизм и листериоз.

Между тем, отмечается, при правильном хранении продуктов риск заражения бактериями значительно снижается. Поэтому вместо фольги лучше выбирать герметичные контейнеры, например стеклянные или изготовленные из безопасного пластика. Также подойдут пакеты Ziploc или другие - главное, чтобы была надежная застежка. Идеальным же решением будет вакуумный упаковщик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com