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Россельхознадзор взял на усиленный лабконтроль продукцию белорусских предприятий

  • 3.06.2025, 14:35
Россельхознадзор взял на усиленный лабконтроль продукцию белорусских предприятий

Специалисты нашли плесневые грибы в масле одного из производителей и не только.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) взяла на усиленный лабораторный контроль продукцию трех белорусских предприятий. В ведомстве сообщили, что российские специалисты нашли плесневые грибы в масле одного из производителей и не только.

Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой изменить статус указанных белорусских предприятий в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Причиной этому назвали найденные в продукции вещества:

1 В говядине ООО «Мясокомбинат Пекалин» российские специалисты нашли, как утверждают, ивермектин (антипаразитарное лекарство) и моксидектин (противогельминтное лекарство).

2 В масле (вероятно, сливочном) Ляховичского молочного завода обнаружили дрожжи и плесневые грибы.

3 А у ОАО «Смолевичи Бройлер» – динитрокарбанилид (ветеринарный препарат для лечения паразитарных заболеваний) в субпродуктах птицы и листерии в мясе птицы.

В белорусском Минсельхозпроде эту информацию пока не комментировали.

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